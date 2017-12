Le rendez-vous est pris depuis bien longtemps pour tous les amateurs de football. A 13h, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, le Real Madrid défiera le FC Barcelone pour ce Clasico très attendu. S’il est toujours compliqué de désigner un favori pour ce genre de rencontre, force est de constater que le Barça a mieux démarré la saison que son homologue madrilène. Les Barcelonais pointent ainsi à la première place du classement, onze points devant les Merengues, quatrièmes, qui comptent tout de même un match de moins en raison du Mondial des Clubs qu’ils ont par ailleurs remporté. Et au niveau des compositions, il ne devrait pas y avoir de surprise majeure.

Ainsi, Zinedine Zidane devrait miser sur du classique. On va donc retrouver Keylor Navas dans les cages, protégé par la charnière centrale habituelle composée de Sergio Ramos et de Raphael Varane. Marcelo et Carvajal seront eux chargés de protéger les couloirs et de donner un coup de main aux joueurs offensifs. Le trio Casemiro-Kroos-Modric sera lui aussi de la partie. Isco, à la pointe du 4-4-2 losange, devra lui nourrir le duo Cristiano Ronaldo-Benzema en ballons, ces deux derniers réalisant une saison moyenne d’un point de vue statistique en championnat.

Côté Barça, Ernesto Valverde pourra lui aussi miser sur son onze de gala à l’exception de Samuel Umtiti, mais devra se priver de certains éléments précieux en sortie de banc comme Paco Alcacer. Ter Stegen sera logiquement présent dans les cages. Piqué et Vermaelen composeront la défense centrale, alors que Jordi Alba et Sergi Roberto seront alignés sur les côtés. On retrouvera un quatuor devenu habituel dans l’entrejeu, avec Busquets, Rakitic, Iniesta et Paulinho. Enfin, le duo Suarez-Messi sera chargé de faire trembler les filets madrilènes.