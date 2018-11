S’il lit la presse espagnole, Karim Benzema doit avoir le sourire ce mardi. Deux jours après son excellente performance face au Celta Vigo, agrémentée d’un superbe but, il verrait à quel point elle a marqué les esprits. Et il pourra alors se rappeler ce qu’il s’écrivait sur lui il y a encore un mois lorsque le Real Madrid venait d’enchaîner 4 matches sans marquer le moindre but. Si Julen Lopetegui lui maintenait sa confiance, les supporters et les éditorialistes réclamaient à haute voix la titularisation de Mariano. Mais en un mois, tout a changé. D’abord avec le limogeage de Lopetegui et l’arrivée de Solari, ensuite les résultats puisque le Real Madrid a enchaîné 4 victoires, pour 15 buts marqués et seulement 2 encaissés.

Et Karim Benzema a eu une importance significative dans ce redressement, avec 4 buts, 1 penalty provoqué et 1 passe décisive. De plus, il est entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid en franchissant la barre des 200 buts et a gagné une place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions (4e avec 57 réalisations). Et voilà donc la presse madrilène qui encense à nouveau l’attaquant français. « Dans ses meilleures nuits, Benzema est un joueur de grande classe qui aide à améliorer les prestations de l’équipe. On ne le considère pas comme un joueur qui gagne les matchs à lui seul, indépendamment du niveau général de ses partenaires. À Balaidos (stade du Celta, NDLR), ce fut un autre Benzema. Il s’est tellement élevé au-dessus des autres qu’il a décidé du match comme les grandes stars, avec plusieurs coups de génie et une efficacité qu’on n’a pas l’habitude de voir chez l’attaquant français », écrit un journaliste du quotidien As.

Bernard Lacombe retrouve le Benzema de Lyon

« La question qui se pose : Benzema sera-t-il capable de prolonger son état de grâce sur une saison complète ? Jusqu’ici il n’y est pas parvenu, mais à Vigo il a tellement brillé et a joué avec tellement de sécurité qu’il a été imparable », poursuit-il. Alors qu’il a déjà égalé le nombre de buts inscrits la saison passée, Karim Benzema peut-il afficher un visage aussi séduisant pour de longs mois ? Son père spirituel, Bernard Lacombe, qui l’a longtemps couvé à Lyon, pense que le Benzema de l’OL est de retour à Madrid, comme il l’a expliqué dans les colonnes de Marca. « Avec nous, sur 10 ballons, 7 étaient pour lui. Maintenant, à Madrid, sans Cristiano Ronaldo, quelque chose de similaire se produit. Il reçoit plus de ballons de ses coéquipiers, et de meilleurs ballons. Il faut lui donner le ballon comme l’a fait Modric sur ce premier but. Dans les espaces, après il a le talent pour faire ce qui convient le mieux. Et il est à nouveau en train de chercher la ligne de fond quand il est sur le côté. Avec nous il le faisait beaucoup. À Lyon, c’était une référence et maintenant, à Madrid, il l’est plus encore. Ça m’a rendu très heureux et il le sait. »

Le journal Marca explique également que Benzema lui-même se sent plus recherché par ses partenaires. « Ses coéquipiers lui donnent plus de ballons maintenant, il y a plus de ballons dans l’espace pour lui et Bale. Une autre raison est la confiance et la maturité. Bien que cette année il a connu l’une des pires crises de l’équipe, Karim a toujours estimé qu’il allait bien », peut-on ainsi lire. Serein et à nouveau décisif, Karim Benzema a retourné l’opinion espagnole en sa faveur et n’entend plus parler de Mariano, blessé actuellement. Maillon fort du redressement madrilène, il devra maintenant répondre aux attentes sur la régularité.