Karim Benzema poursuit sa belle histoire d’amour avec le Real Madrid. L’attaquant français, arrivé en 2009 dans la capitale espagnole, a prolongé hier son contrat jusqu’en 2021. Il est venu le signer jeudi matin avant d’ensuite rejoindre le stade Santiago Bernabéu pour faire face aux médias. C’est forcément tout sourire qu’il a évoqué sa prolongation chez les Merengues. « Je me sens très heureux. Je regarde en arrière et le temps est passé très vite. Je suis fier de ma carrière au Real Madrid. Je vais travailler pour gagner encore des titres dans le meilleur club du monde. Je veux toujours gagner des titres. Pour cela, chaque jour je fais beaucoup d’efforts pour être au top à Madrid (...) Cela représente beaucoup de choses. Je suis content de pouvoir continuer ma carrière au Real Madrid car c’est le meilleur club du monde ».

Un club qu’il considère comme sa famille. « Bien sûr, c’est une famille qui m’a soutenue dans les moments difficiles. Tu peux être soutenu par ton club dans les moments extrasportifs. Si tu n’es pas bon, on peut aussi te dire rapidement d’aller voir ailleurs. Comme je le dis depuis le premier jour, depuis que je suis ici, le président, les personnes du club, ont toujours été sincères avec moi. C’est pour ça que je me sens bien ici ». D’ailleurs, Benzema ne se voit pas ailleurs qu’à Madrid. « J’aime le foot. Je veux prendre ma retraite ici car il n’y a pas d’autres clubs comme le Real Madrid. Si tu aimes le foot, tu dois travailler beaucoup pour pouvoir rester ici. Ce club sera mon dernier club. Je m’y sens bien ».

Benzema se sent bien au Real Madrid

Pourtant, l’international tricolore n’a pas été épargné par les critiques depuis son arrivée au sein de la Casa Blanca. « C’est difficile d’être ici car tout le monde exige le maximum. Il y a des critiques mais il faut avancer et savoir que nous sommes en train de faire un grand travail (...) Ce club représente beaucoup de valeurs. Je suis titulaire dans cette équipe et je gagne beaucoup de titres donc je suis heureux. Je vais encore travailler beaucoup pour être à un haut niveau ». On reproche souvent à KB9 son rendement ou encore qu’il ne soit pas assez tueur. « Cela dépend de comment tu vois le football. Un attaquant ce n’est pas seulement marquer des buts pour moi. Tu dois participer, ouvrir les espaces, faire des passes...J’entends les critiques, mais j’ai une autre vision du foot. Je veux mettre des buts, c’est clair. Mais le plus important pour moi est l’équipe et je dois faire des choses pour elle. Un avant-centre moderne doit créer du mouvement, faire des passes et marquer ».

Mais toutes ces critiques ne semblent pas l’atteindre outre mesure. « Affecté ? C’est comme ça. Il y a des critiques et cela te permet d’aller au haut niveau. Je suis ici, je sais comment c’est. Les critiques font partie de ma vie. Je suis ici pour travailler et je le fais. Quand les gens me critiquent, c’est qu’ils attendent plus de choses de moi. Et moi je regarde ce que je peux faire de plus. Je ne vais pas dire que ce n’est rien, mais cela te permet d’aller au haut niveau. À Madrid, c’est toujours comme ça ». Karim Benzema n’est pas inquiet, même si certains pensent qu’il manque un autre attaquant aux Madrilènes. « Je ne peux pas dire s’il manque des attaquants ou pas. C’est une question à poser au coach. Quand je ne suis pas sur le terrain, Cristiano peut jouer avant-centre et d’autres aussi. Nous pouvons jouer dans différents systèmes, avec un 4-3-3, avec deux attaquants, etc... Ce n’est pas une question de système. On parle des attaquants car les derniers résultats n’ont pas été bons. Mais nous avons une grande équipe ». Une équipe que Karim Benzema compte bien mener encore vers les sommets !