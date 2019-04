Zinedine Zidane a replongé dans le quotidien foisonnant du Real Madrid et ses innombrables rumeurs sur le mercato estival. Depuis son retour sur le banc de touche, la presse madrilène multiplie les Unes sur le prochain marché des transferts, en citant Kylian Mbappé, Eden Hazard et Paul Pogba quasiment tous les jours. Mais pour s’offrir un mercato d’anthologie, le club merengue va également devoir dégraisser. Et là aussi, les rumeurs sont nombreuses.

Aujourd’hui encore, Marca relaie les joueurs qui sont en danger (ils sont au nombre de 13 : Gareth Bale, Raphaël Varane, Keylor Navas, Marcelo, Isco, Karim Benzema, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Marcos Llorente, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Brahim Diaz, Federico Valverde, Luca Zidane). Le dégraissage massif annoncé par les médias espagnols pourrait peser sur les joueurs concernés, alors Zidane est monté au créneau en conférence de presse, à la veille de Valence-Real Madrid en Liga.

Zidane et le manque de respect aux joueurs

« Il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport aux futurs changements, à ce qui sera fait. Il n’y a pas besoin d’en parler. Vous devez respecter tous les joueurs qui sont ici. Parler de nettoyage (pour dégraissage, ndlr) me semble un manque de respect. Je vais vous confirmer ceci : il va falloir faire des changements mais ce n’est pas le moment d’en parler. Nous aurons le temps d’en parler plus tard », a prévenu l’entraîneur français, qui a tout de même confirmé avoir tenu les premières discussions avec son président Florentino Pérez à ce sujet. « Nous le faisons déjà, même si les choses seront publiques à la fin de la saison ».

Zidane se prépare donc bien à une refonte profonde de son effectif, tout comme il anticipe de devoir annoncer la mauvaise nouvelle aux joueurs concernés. « À la fin de la saison, nous verrons et serons honnêtes avec les joueurs. Je ne vais pas changer ma façon d’être », a-t-il assuré. Par contre, il espère n’avoir rien à dire à Raphaël Varane, qui serait prêt à changer d’air. « Je ne veux pas d’un Madrid sans Varane. Nous ne le voulons pas. C’est un jeune joueur qui a déjà passé huit ans ici, il est bien. Il ne m’a rien dit. Ensuite, si vous savez quelque chose... », a glissé Zidane en référence aux articles expliquant que Varane avait dévoilé sa décision à ses coéquipiers. « Ce qui est important, c’est ce que le joueur me dit. Et pour le moment il est dans le meilleur club du monde et il a gagné beaucoup de choses. Je le vois bien ». Une mise au point signée Zizou.