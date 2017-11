L’été dernier, Dani Ceballos (21 ans) a mis les deux géants d’Espagne à ses pieds. Finaliste malheureux du dernier Championnat d’Europe Espoirs 2017, le milieu de terrain du Betis Séville avait néanmoins bouclé la compétition en remportant le titre de meilleur joueur du tournoi. De quoi pousser les Merengues et les Blaugranas à sortir le chéquier. Au final, c’est la Casa Blanca qui a remporté l’affaire en échange d’une somme oscillant entre 16 M€ et 18 M€. Une excellente nouvelle pour le natif d’Utrera qui savait toutefois où il mettait les pieds.

« Nous savons la concurrence qu’il y a. Je vais travailler à chaque entraînement et lors de chaque minute que me donnera l’entraîneur pour m’adapter et faire partie de cette équipe (...) C’est difficile. Nous avons des joueurs de grand niveau. Je viens ici jeune, avec l’envie d’apprendre. Je vais faire le travail, avec persévérance et surtout le temps que j’aurai, j’essayerais de montrer à Zidane que je suis capable de jouer au Real Madrid », déclarait-il lors de sa présentation officielle.

Ceballos prend son mal en patience

Cependant, s’il était conscient de la concurrence existante au Real lors de sa signature, Dani Ceballos ne s’attendait peut-être pas à jouer si peu. En championnat d’Espagne, Zinedine Zidane ne l’a titularisé qu’à deux reprises en cinq apparitions (deux buts). Un constat qui n’a pas manqué d’interpeller la presse locale. Cette dernière ne s’est en effet pas privée de demander à Zidane la raison pour laquelle Ceballos n’était pas davantage utilisé, surtout lorsque Modric démarrait les rencontres sur le banc.

Préférant titulariser Lucas Vazquez, ZZ avait indiqué que l’ex-Bético aurait sa chance. Mais avec seulement 10 matches au compteur, toutes compétitions confondues (le Real en a joué 22), Ceballos doit se contenter du banc de touche. Et pour les médias, c’est parce que Zidane refuse de chambouler ses « intouchables » alors que le début de saison madrilène est loin d’être une énorme satisfaction. Mais pas de quoi alarmer le coach français. « Ceballos ne va pas se décourager à cause de la concurrence qui existe au sein de l’équipe. Nous avons sept milieux et il vient d’arriver et il travaille bien. Il est serein, motivé, il s’entraîne bien et il est très impliqué. C’est ce qui m’intéresse le plus », a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse. Patient, Ceballos attend son heure. Mais jusqu’à quand ?