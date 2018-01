« Bonsoir, merci à tous pour votre présence. Le conseil d’administration du Real Madrid vient de prendre la difficile décision de mettre fin au contrat de Rafael Benitez avec l’équipe première. Je veux vous annoncer également que nous avons décidé de nommer à la tête de l’équipe première Zinedine Zidane ». Il y a exactement deux ans, Florentino Pérez annonçait la nomination de l’ancien numéro 5 du Real Madrid de cette façon. Deux ans plus tard, le choix du président merengue a-t-il été le bon ? Dans un club d’une telle ampleur, forcément, c’est avant tout les résultats qui priment. Et de ce côté-là, l’ancien joueur de la Juventus a pour le moins assuré, avec un palmarès assez impressionnant : 8 titres remportés sur 10 titres possibles.

Il a ainsi à son actif une Liga, une Supercoupe d’Espagne, deux Ligues des Champions, deux Supercoupe d’Europe et deux Coupe du Monde des Clubs. Un bilan quasi parfait donc, bien évidemment assaisonné avec plusieurs distinctions individuelles comme le titre de meilleur entraîneur de l’année 2017 remis par la FIFA. Il est d’ailleurs déjà devenu le deuxième coach le plus titré de l’histoire du Real Madrid, seulement devancé par Miguel Muñoz, à qui il a fallu quinze ans pour remporter 14 titres. Autant dire que Zidane pourrait même le dépasser dans les années à venir, sur un laps de temps bien moins important. Au total, il a dirigé 116 rencontres avec le Real Madrid, pour 84 victoires, 21 matchs nuls et 11 défaites.

Un bilan comptable parfait, mais un peu plus contesté dans le jeu

Si Zidane a brillé dans un domaine, c’est dans la gestion de son effectif. Il a se mettre tout ce beau monde dans sa poche, grâce à son charisme et son passif forcément, mais aussi grâce à sa proximité voire paternalisme avec certains joueurs, et surtout sa rotation qui a permis à tout le monde de jouer de façon régulière. Son 4-3-3 a été plutôt efficace, même s’il faut reconnaître qu’il a parfois été sauvé par certaines individualités décisives en fin de match notamment, comme Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ou Alvaro Morata. Il a permis à des joueurs comme Casemiro - lancé par Benitez, il faut reconnaître ça à l’Espagnol - mais surtout Isco ou Marco Asensio, de réaliser leur potentiel et de gagner en régularité.

Cette saison, il a cependant commencé à essuyer de vraies critiques, son équipe ayant du mal à déployer du jeu, alors que des joueurs comme Ceballos n’ont pratiquement aucun temps de jeu. Il faut dire qu’il a souvent dû passer en 4-4-2, Gareth Bale étant souvent absent, et que l’absence de véritable attaquant remplaçant lui porte préjudice. Si Zidane n’est pas encore en véritable danger, il va rapidement devoir redresser la barre... « Ici, on ne peut pas savoir, je vais essayer de terminer la saison de la meilleure des manières parce que nous avons beaucoup de possibilités de remporter quelque chose. Je ne vois pas plus loin que les six prochains mois », confiait-il hier en conférence de presse. Mais avec la Ligue des Champions une nouvelle fois dans le viseur, la belle histoire d’amour qui lie le Français aux Madrilènes pourrait encore se poursuivre pour de longues années...