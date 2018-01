Les plus optimistes continuaient d’y croire. Mais aujourd’hui, même s’il compte encore un match en moins que le FC Barcelone, le Real Madrid semble bel et bien avoir abandonné sa couronne de champion d’Espagne. Relégué à seize points du leader blaugrana après son piètre match nul sur le terrain du Celta Vigo (2-2), le club merengue est loin d’afficher un visage aussi rayonnant que la saison dernière. Entre une attaque en berne et un groupe peu épargné par les blessures (Ramos, Benzema entre autres), la Casa Blanca déchante.

Une première saison difficile pour le coach Zinedine Zidane. Interrogé à l’issue de la rencontre, ce dernier n’a d’ailleurs pas cherché à cacher les difficultés de son équipe. « Nous n’avons pas joué la deuxième période. Nous avons très bien joué les 45 premières minutes, mais pas les 45 autres. Il faut analyser notre match en profondeur. Nous commettons beaucoup d’erreurs. Nous avons eu beaucoup de pertes de balle. C’est quelque chose qui n’était pas un problème, mais qui l’est maintenant. Il faut éviter ces erreurs et faire preuve de plus de régularité ».

Zidane se désigne comme responsable

Déçu, le Français n’a toutefois voulu incriminer aucun de ses joueurs. Bien content de recevoir tous les honneurs après son incroyable bilan (1 Liga, 2 Ligue des Champions, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Mondiaux des Clubs), ZZ sait aussi assumer quand ça tourne moins bien. « Je dois détecter le problème. Je suis le responsable. Parfois nous jouons bien pendant 90 minutes, mais dernièrement nous n’avons pas de régularité. La vérité c’est qu’il y a eu un rival qui nous a pressés et nous n’avons pas joué comme nous aurions dû le faire. Nous n’allons pas parler de titre. Nous devons nous concentrer match après match, mais nous n’allons pas nous rendre fous avec ça ».

Ne pas céder à la pression un credo que l’ancien numéro 5 du Real Madrid veut respecter à la lettre. En effet, alors que l’ensemble de la presse madrilène réclame des renforts, notamment offensifs (sans parler du cas Kepa Arrizabalaga), Zidane a de nouveau fait savoir qu’il ne comptait pas sur le mercato hivernal pour étoffer son effectif, à l’heure où bon nombre d’observateurs s’inquiètent du duel face au PSG en Ligue des Champions. « Non, pour le moment, je ne veux personne. Nous verrons jusqu’au 31 (janvier), mais pour l’instant, c’est non. Pourquoi ? Parce que je suis très content avec mon effectif actuel ».