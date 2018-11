Le Real Madrid renaît depuis l’intronisation de Santiago Solari sur le banc. Une rédemption qui se matérialise par quatre succès, quinze buts marqués et seulement deux encaissés. Si le Real affiche actuellement un meilleur moral, il le doit également à un certain Karim Benzema. L’attaquant français, qui a inscrit quatre réalisations depuis l’éviction de Julen Lopetegui, se voit propulser sur le devant de la scène. Intraitable devant le but, l’international tricolore inspire à nouveau la crainte en Liga. Invité ce jeudi soir sur le plateau de Real Madrid TV, l’ancien Lyonnais, radieux, a affiché sa satisfaction et son réel bonheur d’évoluer chez les Merengues. « Je me sens très bien dans ce club, tout est réuni pour que cela continue comme ça. Je suis toujours heureux sur le terrain, parce qu’être avec le ballon me rend heureux. Lorsque je peux marquer et faire des passes décisives, alors cela me rend plus heureux que jamais », confie ainsi Benzema.

Raillé par la presse puis à nouveau adulé, le numéro neuf madrilène refuse de tirer la couverture à lui. Si KB9 se montre à nouveau prolifique, c’est avant tout grâce au collectif. « Je me sens bien, cela se voit sur le terrain. Un bon niveau, fort, motivé, avec beaucoup d’ambition. C’est une année très importante pour tous. Je crois que maintenant nous sommes bien, nous jouons en équipe, nous défendons et attaquons tous et nous avons plus de chance que par le passé, ce qui nous permet de marquer plus de buts », explique Benzema. Le principal protagoniste qui a toujours dû composer avec une forte pression depuis son arrivée à Madrid, a intégré le fait que l’exigence faisait partie de son quotidien à la Casa Blanca. Celle-ci le transcende d’ailleurs plus qu’autre chose.

Karim Benzema est prêt à prendre ses responsabilités

« Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Tout le monde demande toujours plus à l’attaquant, plus de buts, plus d’occasions, plus de passes décisives, mais c’est normal. C’est ce qui me motive à réaliser une grande saison, encore plus cette année », concède l’intéressé. Une attente décuplée depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus cet été. « Elle est chaque fois un peu plus importante car nous avions auparavant Cristiano, désormais il n’est plus là pour mettre les ballons au fond. C’est donc à moi que revient cette tache. Je suis très motivé et prêt à relever ce défi », affirme volontaire le quatrième meilleur buteur de la Ligue des champions (57 buts). Une détermination à assumer ses responsabilités qui devrait ravir les supporters madrilènes. Récemment, Karim Benzema est entré encore un peu plus dans l’histoire du Real Madrid en dépassant le cap symbolique des 200 buts sous le maillot merengue. Un moment particulier que le natif de Lyon a savouré. « C’est une fierté, je suis très heureux. Je regarde le chemin parcouru, ce que j’ai réalisé au Real Madrid, tous ces sacrifices, toutes ces choses. Parfois avec bonheur, parfois avec tristesse. Mais je suis toujours motivé, décidé à ne jamais baisser les bras, je suis toujours prêt dès que je pénètre sur le terrain », révèle Benzema.

Mais le départ de CR7 se ressent-il vraiment dans le jeu ? A en croire l’attaquant français, l’absence de Ronaldo a modifié quelque peu son approche du jeu notamment dans la surface adverse. « Maintenant, je suis un peu seul devant et lorsqu’on m’envoie des centres je suis celui qui doit être le premier, ou le deuxième, dessus. C’est la seule chose qui a changé », décrypte le buteur tricolore. Si ce dernier précise également qu’il ne s’est pas fixé un nombre précis de buts, (son record est de 32 réalisations en 2011-2012), Karim Benzema prend de plus en plus d’importance dans le vestiaire. Nommé vice-capitaine des Merengues, KB9 se réjouit d’avoir obtenu une telle distinction par le vestiaire madrilène. « Cela signifie beaucoup de choses. Nous avons le premier qui est Sergio (Ramos), qui est très bon. Ce rôle me donne beaucoup de confiance. Sur le terrain, je parle à tout le monde, le football est un plaisir pour moi. Si je peux apporter mon aide, je le fais », explique l’ancien Gone. Plus que jamais, Karim Benzema possède tous les ingrédients pour réussir une saison des plus aboutie !