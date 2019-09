Avec plus de 300 M€ dépensés cet été pour renforcer l’équipe de Zinedine Zidane, Florentino Pérez a fait le point en vue de la prochaine assemblée générale des socios merengues. L’occasion pour le patron de la Casa Blanca d’afficher sa satisfaction à propos du recrutement estival 2019. « Nous n’avons jamais autant investi. Nous avons recruté six joueurs malgré le fait d’avoir déjà un effectif très large ». Un petit message peut-être à l’attention de ceux relayant la déception de Zinedine Zidane durant la fin de la campagne estivale merengue marquée par le non transfert de Paul Pogba. Cependant, ce ne sont pas ces propos qui vont faire parler.

A l’instar de Josep Maria Bartomeu, Pérez a lui aussi eu droit au sujet Neymar. La Casa Blanca était en effet annoncée comme l’un des prétendants du Brésilien du Paris Saint-Germain, prêt à bondir en cas d’échec du Barça. Au final, le Real Madrid n’a pas bougé. « Nous avons suivi le cas Neymar à distance. Pareil avec Bruno Fernandes. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne reviendra pas l’année prochaine ». Faut-il donc s’attendre à un nouveau mercato XXL du Real en 2020 ? Outre le dossier Neymar, il convient de rappeler que les Merengues viendront sûrement tenter d’arracher Kylian Mbappé au PSG.

Un projet connu de tous, mais qui demandera beaucoup d’efforts aux Merengues. « Je veux recruter les meilleurs, mais quand c’est possible. Nous sommes en train de travailler pour recruter les meilleurs joueurs dans le futur. Mais le football est devenu compliqué. Des pays et des sociétés très riches, en grande partie en provenance des Etats-Unis, ont eu accès à la propriété de clubs. Ça rend les choses plus compliquées ». Difficile de ne pas y voir une référence au PSG version QSI ou à MU version Glazer.

