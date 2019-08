Avant même le début de la pré-saison estivale, Takefusa Kubo faisait les gros titres en Espagne. Un temps annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, le jeune milieu offensif âgé de 18 ans a finalement été arraché par le Real Madrid. Un joli coup pour les Merengues, Kubo jouissant déjà d’une bonne réputation de l’autre côté des Pyrénées depuis son passage au FC Barcelone. Une recrue qui a même eu le droit de partir avec le groupe professionnel madrilène en tournée estivale. Un choix de Zinedine Zidane qui a eu le mérite de susciter un certain engouement médiatique.

Auteur d’une bonne Copa América avec le Japon (les Nippons ont été invités à disputer l’épreuve sud-américaine), Kubo était attendu au tournant par le staff technique merengue qui souhaitait le voir à l’oeuvre dans un environnement ultra concurrentiel comme celui de la Casa Blanca. Une opportunité qu’a su saisir le joueur, malgré un temps de jeu décroissant. En effet, après avoir joué 45 minutes face au Bayern Munich en juillet dernier, Kubo a dû se contenter de 28 minutes face à l’Atlético, 10 minutes contre Tottenham, 17 minutes hier face à Fenerbahçe et il n’a pas été utilisé contre Arsenal.

Zidane veut prendre son temps avec Kubo

Un constat regrettable selon les médias espagnols. Car si la majeure partie des joueurs de Zidane ne s’est pas montrée à son avantage durant cette pré-saison peu convaincante des Merengues, Kubo a été l’un des rares Madrilènes incisif. Vif au sein d’une équipe encore dans le dur physiquement, le Japonais a régalé le public par ses dribbles, sans oublier une faculté à se créer des occasions malgré le peu de temps passé sur les pelouses. Cependant, AS annonce que ZZ n’a pas l’intention de céder à l’euphorie ambiante.

En clair, même si l’attaque merengue ne montre pas des signes d’efficacité, le technicien français ne compte pas s’appuyer sur sa recrue pour le début du championnat espagnol. Sauf revirement de situation, Takefusa Kubo sera mis à disposition du Real Madrid Castilla. « Il y a beaucoup de joueurs de la réserve qui sont venus avec nous. Kubo vient d’arriver à Madrid, son futur est celui d’un joueur qui sera important pour l’équipe. Mais nous verrons quand nous serons rentrés à Madrid, on discutera avec lui. L’idée serait de le voir avec le Castilla et qu’il s’entraîne avec nous de temps en temps. Mais comme Rodrygo et Vinicius, c’est un joueur d’avenir et il faut aller doucement avec lui », a déclaré Zidane en conférence de presse. Reste maintenant à savoir si Kubo saura imiter Vinicius Junior. Envoyé en réserve lors de son arrivée à Madrid, le Brésilien avait rapidement convaincu le prédécesseur de ZZ, Santiago Solari, de le promouvoir en équipe première.

