Depuis trois jours, on ne cesse de parler de Cristiano Ronaldo. Dans un premier temps, la Cadena Ser avançait que Florentino Perez pensait inclure son joyau dans une transaction stratosphérique pour Neymar. Le lendemain, As, journal espagnol réputé pro-madrilène, évoquait que l’attaquant portugais pensait sérieusement quitter la capitale espagnole pour revenir à Manchester United où il a gagné son premier Ballon d’Or en 2008 avant de signer à Madrid en 2009.

Mais aujourd’hui, As, évoque aussi ce que désire Cristiano Ronaldo pour rester, à savoir un salaire de 50 millions d’euros nets par an pour dépasser Neymar au PSG et se rapprocher de Messi même si celui-ci semble intouchable vu qu’il explose tous les compteurs. Mais visiblement le problème est plus profond du côté des Merengues comme le révèle enfin El Mundo ce mardi qui détaille tous les problèmes qu’aurait CR7 à Madrid et qui le pousse à montrer son mécontentement.

Il aurait aussi un problème avec Benzema

Pour commencer, au-delà des chiffres, son salaire ne reflète pas pour lui son statut de « meilleur joueur du monde (sic) ». La promesse d’améliorer son contrat, faite par Florentino Perez en fin de saison dernière, n’est toujours pas tenue et il commence à s’impatienter et est mécontent de l’écart qu’il jugerait trop grand entre lui et les deux autres stars du foot mondial. Il pense donc que sa situation actuelle est « injuste » et conduit « ne pas se sentir valorisé ».

Autre problème qui se poserait selon El Mundo, ses démêlés avec la justice le feraient toujours réfléchir. Il aurait dit au juge qu’il n’avait jamais eu de problème fiscal en Angleterre et que c’est pour ça qu’il aimerait retrouver le Royaume britannique. Il ne serait pas non plus satisfait d’avoir vu Karim Benzema être blanchi sans avoir régulé sa situation alors que lui l’aurait fait. En d’autres termes, CR7, se sentirait vraiment pas considéré en Espagne depuis quelque temps ce qui serait donc la principale raison à son malaise et aurait comme résultat cette volonté d’améliorer son contrat... ou de partir !