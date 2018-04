En fin d’après-midi le Real Madrid aura l’occasion de revenir à un point des Colchoneros (match commenté en direct sur notre live). Pour cette rencontre, les deux entraîneurs, Zinedine Zidane et Diego Simeone, pourraient nous concocter deux 4-4-2. Mais ce n’est pas vraiment de cela qu’on parle ce dimanche en Espagne. En effet, Zinedine Zidane a fait une déclaration qui a mis le feu aux poudres vis-à-vis des ennemis de toujours, les joueurs du FC Barcelone.

En effet, alors que les deux formations se rencontreront pour la 36e journée de Liga, il est possible que les Blaugranas soient sacrés champions d’Espagne. Ainsi, la tradition veut que les joueurs de l’équipe adverse fassent une haie d’honneur. Sauf que pour le natif de Marseille, il semble exclu que ses joueurs perpétuent cette tradition. C’est ainsi que l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France, de la Juventus et du Real a mis le feu a allumé la mèche hier de l’autre côté des Pyrénées.

Pour Zidane, le Barça a rompu la tradition

Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir. Notamment Joan Gaspar, l’ancien président du Barça. « Le Mondial des clubs est une chose et la Liga en est une autre. En Liga c’est une tradition de plusieurs années. Quand Zidane n’est pas né, c’était déjà fait. Mais plus qu’une décision de Zidane c’est une décision du club. Si le club, comme je le pense, est sérieux ... le Mondial des clubs n’est pas comparable à la Liga. Cela n’excuse pas le club qui se cache derrière Zidane. C’est une décision du club. Et si M. Florentino ne le veut pas, la haie d’honneur ne sera pas fait. Si c’est le cas, tout reste encore à voir », a déclaré l’ex-dirigeant blaugrana à As.

Sauf que pour Zinedine Zidane, c’est bien les joueurs et le club d’Ernesto Valverde qui ont brisé la tradition. En effet, le Français reproche aux Barcelonais de ne pas avoir fait de haie d’honneur à ses joueurs après la victoire du Real Madrid en Mondial des clubs, compétition à laquelle les Blaugranas ne participaient évidemment pas. Reste à savoir comment vont réagir l’entraîneur et les dirigeants de la Casa Blanca pour le prochain match entre le Barça et les Merengues. Mais cette histoire va faire couler beaucoup d’encre.