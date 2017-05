Nommé entraîneur du Real Madrid il y a plus d’un an, Zinedine Zidane a, pour le moment, répondu aux attentes placées en lui. S’il n’a pas réussi à gagner le championnat la saison dernière, le Français s’est bien rattrapé en glanant la onzième Ligue des Champions de la Casa Blanca. Une performance de choix qui pourrait être gonflée par une fin d’exercice 2016/2017 encore plus passionnante, la Casa Blanca étant encore en lice pour réaliser le doublé Liga-Ligue des Champions.

Cependant, malgré le beau bilan de ZZ à la tête des Merengues, la défaite face au FC Barcelone lors du dernier Clasico (2-3) a déclenché une première vague de rumeurs remettant en cause l’avenir de l’ancien numéro 5 madrilène sur le banc du Real. Des bruits de couloir qui peuvent paraître exagérés, même si l’expérience vécue par Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole (viré un an après avoir remporté la dixième LdC du club) rappelle que le poste d’entraîneur du côté de la Avenida Concha Espina reste une position fragile. Et ça, Zidane en a parfaitement conscience.

« Je ne vais rien changer. Dans ce club, vous dépendez des résultats. Ce club est dans mon cœur. Ça fait 17 ans que je suis ici et je sais où je suis. Je sais que si vous n’êtes pas performant, tu rentres chez toi. La réalité de la situation est bien ancrée dans ma tête, mais ça ne m’empêche pas de continuer à travailler, de rêver et d’essayer de gagner », a-t-il déclaré cet après-midi en conférence de presse, avant d’ajouter : « La vérité c’est que j’essaie de faire du mieux possible. Je comprends le football. Le président m’a donné l’opportunité d’entraîner ce grand club. Chaque jour, je vais m’entraîner avec beaucoup d’ambition, je continue d’apprendre, je progresse. Ce qui se dit à l’extérieur, je m’en fiche. Être au Real Madrid, c’est la meilleure chose qui m’est arrivée dans toute ma carrière. » Le message est passé !