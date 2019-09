Mécontent. Au sortir de la défaite concédée au Parc des Princes face au Paris SG (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), Zinedine Zidane avait pointé du doigt le manque d’intensité de ses joueurs. Un constat évident, notamment dans l’entrejeu, où Idrissa Gueye et ses partenaires avaient notamment pris la mesure de Toni Kroos et James Rodriguez rarement dans le bon tempo. Depuis, le Real Madrid s’est rassuré en s’imposant dimanche à Séville (0-1, 5e journée de Liga), corrigeant ce qui n’avait pas fonctionné dans la Ville lumière. Interrogé en conférence de presse depuis Valdebebas ce mardi midi, le technicien français a d’ailleurs apporté une nouvelle lecture de la rencontre perdue face aux hommes de Thomas Tuchel.

« Quand on écoute, on a l’impression qu’on a fait un mauvais match à Paris. Mais, sur les dix-sept premières minutes, notre match est plus que bon. Il ne faut pas non plus oublier tout ça. J’ai revu le match, je l’ai analysé », a expliqué le coach français avant de faire un rapprochement entre Paris et Séville. « Le problème, c’est qu’on prend un but, puis un deuxième assez vite. Après, c’est plus compliqué. À Séville, on est resté concentré. On a été solidaire, on a défendu tous ensemble. On a été très bon avec le ballon, mais on ne s’est pas forcément procuré plus d’occasions qu’à Paris », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Quand on perd, on m’envoie vers la sortie. Quand je gagne, je suis là »

« Il faut que l’on essaie d’être intense et régulier sur 90 minutes. On est une équipe forte, on a beaucoup de qualités, il faut simplement le démontrer à chaque match. Pour gagner des matches aujourd’hui, nous avons besoin d’intensité, il n’y a pas de matches faciles, quand tu es compact et que tu te bats l’un pour l’autre, c’est plus simple. Nous devons continuer comme ça », a-t-il martelé, sûr de sa force et pas inquiet des rumeurs au sujet de sa situation personnelle et de son avenir.

« Les doutes, les rumeurs, cela a toujours été comme ça. (...) Je ne pense pas à ça. C’est comme ça. Quand on perd, on m’envoie vers la sortie. Quand je gagne, je suis là. Tout ce qui m’intéresse, c’est de faire un bon match demain (contre Osasuna) », a-t-il lâché avant de conclure. « Je me sens fort, comme il y a un mois, comme avant. J’essaie de donner 100%. Comme lorsque j’étais joueur. Parfois, tu peux rater un match, mais l’important, c’est de tout donner. C’est ce que j’essaie de faire. Le reste, tout peut arriver dans la vie. Et dans la difficulté, tu apprends aussi beaucoup. Beaucoup ».

