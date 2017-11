Décidément, David Luiz ne fait jamais long feu dans les clubs qu’il rejoint. Après seulement deux petites saisons au Paris Saint-Germain, le défenseur international brésilien avait quitté la capitale dans les ultimes heures du mercato estival de l’année 2016 pour retrouver Chelsea qu’il avait connu entre 2011 et 2014. Mais il semble que bientôt, l’Auriverde va à nouveau quitter la formation qu’il a choisie pour retrouver du temps de jeu ailleurs.

En effet, depuis le début de la saison, l’ancien défenseur du Benfica Lisbonne (2007-2011) ne joue plus vraiment chez les Blues. Antonio Conte, le coach italien qui est champion d’Angleterre en titre, ne compte plus sur lui et l’a même déjà mis à l’écart. Il faudra donc à David Luiz trouver une porte de sortie cet hiver pour jouer et espérer une place dans les 23 Brésiliens pour la Coupe du Monde 2018 qui sera dévoilée par Tite en fin de saison 2018.

« Il doit travailler dur, sinon c’est le banc ou la tribune », avait même indiqué Antonio Conte récemment au micro de Skysports. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien compère de Thiago Silva en défense centrale au Paris Saint-Germain et en sélection brésilienne n’aura pas vraiment de mal à trouver un club prêt à l’accueillir. En effet, le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui accuse un conséquent retard sur le FC Barcelone en Liga (huit points), discuterait déjà avec le défenseur central de 30 ans. Seul souci pour lui, il ne pourra pas jouer la Ligue des Champions avec les Merengues puisqu’il a déjà évolué dans cette compétition avec Chelsea contre Qarabag (4-0). En tout cas, Luiz possède déjà un point de chute plus qu’intéressant pour un joueur autant en délicatesse.