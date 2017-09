Cet été, le Paris Saint-Germain a réussi l’incroyable pari d’agacer fortement les deux géants du football espagnol : le Real Madrid et le FC Barcelone. Grâce à la puissance financière qatarie, le club de la capitale a dans un premier temps provoqué le courroux blaugrana en allant lever tranquillement la clause libératoire de Neymar. Impuissant, le club culé s’est ainsi retrouvé délesté d’un membre de son trio de choc, la MSN. Moins de trois semaines plus tard, c’est ensuite la Casa Blanca qui a vu Kylian Mbappé s’engager officiellement avec les Rouge-et-Bleu.

Un deuxième gros coup qui permet aujourd’hui au PSG de pouvoir aligner un alléchant trident Neymar-Cavani-Mbappé. Un scénario qui semblait pourtant impensable au début du mercato. Fan déclaré du Real, l’ancien Monégasque se dirigeait vers un choix assez simple : rallier la capitale espagnole ou rester un an de plus sur le Rocher. Comment Paris a donc fait pour ruiner les espoirs merengues ? Dans son édition du jour, Marca a dressé l’historique d’un dossier que le président madrilène Florentino Pérez pensait conclure en juillet dernier et qui s’est terminé en eau de boudin.

Arrivé à Los Angeles le 21 juillet dernier pour le début de la présaison du Real Madrid, le dirigeant merengue affichait une certaine confiance. En effet, il s’était réuni quelques jours auparavant avec les dirigeants de l’AS Monaco afin de poser les bases d’un transfert. A l’issue de cet entretien, l’accord n’était pas total, mais les deux parties étaient alors sur la même longueur d’ondes. Le Real le voulait, et l’ASM, qui s’était résignée à perdre son joyau, y voyait le moyen de ne pas le céder à son rival parisien. A ce moment, les dirigeants asémistes espéraient obtenir 190 M€, tandis que la Casa Blanca en offrait 180 M€ (d’abord 150 M€ fixes + 30 M€ de bonus, puis 160 M€ + 20 M€). Une différence de 10 M€ loin d’être insurmontable pour les dirigeants merengues qui se sont donc envolés pour les Etats-Unis plus que jamais confiants. Et il y avait de quoi puisque Marca ajoute que Pérez et le père de Mbappé s’étaient également entendus en juin dernier sur les bases d’un contrat de six ans assorti d’un salaire annuel de 7 M€ pour la nouvelle sensation du football français. Mais il y avait un hic pour papa Mbappé.

Le salaire offert par le PSG a tout changé

Alors que son fils se voyait bien évoluer aux côtés de son idole Cristiano Ronaldo, Wilfried Mbappé alors expliqué aux dirigeants madrilènes que l’argent de ferait pas tout et que le projet sportif restait primordial. En clair : ce dernier avait des doutes quant au temps de jeu de sa progéniture face à une BBC toujours présente. Bien conscient de la situation, le Real Madrid a alors imaginé se séparer d’un élément de son fameux trident : le Gallois Gareth Bale. Seul souci, l’unique réel courtisan (Manchester United) ne se serait jamais manifesté avec une offre concrète et Bale a rapidement fait savoir qu’il ne comptait pas mettre les voiles.

Pas de quoi affoler Pérez qui pensait alors que le temps jouerait en sa faveur et que tout ce beau monde se mettrait d’accord pour vivre ensemble le temps d’une saison. Un sentiment de confiance renforcé par la mise en retrait de Manchester City et le transfert de Neymar au PSG. En effet, il était inenvisageable pour le Real que Paris passe à l’action après avoir déboursé la somme astronomique de 222 M€ pour arracher le Brésilien au Barça. C’est alors que le vent tourna. Le 24 juillet dernier, Wilfried Mbappé a fait savoir aux Merengues que le vice-champion de France était bien décidé à s’offrir un deuxième gros coup. Mieux, qu’il s’était aligné sur l’offre de 180 M€ et qu’il proposait au joueur un salaire annuel de 14 M€ ! Un changement d’attitude qui est mal passé chez les champions d’Europe en titre bien décidés à ne pas offrir à un jeune de 18 ans sans grande expérience des émoluments nettement supérieurs à ceux de stars telles que Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema ou Toni Kroos. Un choix compréhensible pour s’éviter le courroux du vestiaire. Désormais conscients du poids de l’offre parisienne, Madrid a alors espéré que Monaco reste fidèle à sa volonté de ne pas vendre sa pépite au PSG pour retenter sa chance l’année suivante. La suite, on la connaît !