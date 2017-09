Cela fait déjà plus d’un mois qu’il a officiellement quitté le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain. Mais Neymar fait toujours autant parler de lui en Catalogne. Parti en mauvais termes avec la direction blaugrana, le néo Parisien ne s’est pas privé pour faire savoir ce qu’il pensait de son ancien président. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou face aux caméras. « J’ai passé quatre ans là-bas, et j’y est été très heureux. J’en suis parti heureux. Mais pas avec eux (les dirigeants du Barça). Pour moi, ce sont des personnes qui ne doivent pas être au Barça. Barcelone mérite plus, et tout le monde le sait », avait-il déclaré après la réception de Toulouse au Parc (6-2).

Une ambiance tendue qui ne risque pas de s’arranger de sitôt. D’ailleurs, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a confié lors d’un entretien accordé à l’émission Fora de Joc diffusée sur 8TV que ses rapports avec la star parisienne sont désormais inexistants. L’occasion d’ailleurs pour lui de revenir sur les conditions du départ de l’international auriverde (79 sélections, 52 buts) et de tacler à nouveau le clan Neymar et sa manière de faire.

Bartomeu satisfait de l’enquête ouverte contre le PSG

« Je n’ai jamais parlé à Neymar depuis. S’il nous avait dit qu’il voulait partir, nous aurions eu du temps pour trouver un remplaçant de son niveau. Je me suis rendu compte de sa volonté (de partir) lors d’une réunion. Quand nous sommes rentrés du stage aux États-Unis, tout était terminé. Il (Neymar) avait des doutes et en faisait part. Peut-être que notre erreur a été de faire confiance à son père qui nous disait qu’il resterait. »

Désabusé par l’attitude de Neymar, Bartomeu n’a pas raté non plus l’occasion d’envoyer une nouvelle pique au PSG. « Quand un joueur qui est au FC Barcelone veut partir, il doit nous avertir, comme l’ont fait Fabregas ou Pedro. Nous ne connaissons pas les raisons du départ de Neymar. Le PSG a payé la clause libératoire qui était très élevée avec de l’argent qui ne provient pas du football. Ça a affecté tout le mercato, mais je suis satisfait de l’enquête ouverte par l’UEFA. » Ambiance...