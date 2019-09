A l’époque, Martin Ødegaard n’évoluait que dans la modeste équipe norvégienne de Strømsgodset. Sauf que le plus jeune international de son pays était également la pépite que tous les grands clubs voulaient s’offrir. Au final, c’est le Real Madrid qui a coiffé tout ce beau monde au poteau en échange d’un chèque compris entre 2,5 M€ et 4 M€. Mais ça, c’est la version officielle.

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo relaie une information du quotidien norvégien Verdens Gang qui vient quelque peu écorner la réputation du père du jeune Scandinave âgé aujourd’hui de 20 ans. A l’époque, papa Ødegaard, Hans Erik, avait refusé, dans le cadre du transfert de son fils en Espagne, les montages financiers proposés par des avocats espagnols dans le but de contourner les impôts via des sociétés offshore.

Le père de Martin Ødegaard touchait plus que Zidane au Real Madrid

« Mon fils gagnera beaucoup d’argent de toute façon. C’est aussi une question morale de ne pas se soustraire aux impôts quand les gens doivent lutter pour payer leurs factures », s’était-il justifié à l’époque. Aujourd’hui, on apprend que ce dernier aurait été moins à cheval sur ses principes au moment de négocier avec le Real Madrid. Les football leaks révèlent ainsi que le père, qui ne parlait pas un mot d’espagnol et qui n’était qu’un adjoint de l’équipe de deuxième division norvégienne, Mjondalen, a suivi son fils au Real.

Là-bas, Hans Erik a récupéré un poste au sein des équipes de jeunes merengues. Un poste synonyme de jackpot puisque papa Ødegaard jouissait d’un contrat lui permettant de toucher 1 M€ par an ! Un salaire très confortable qui lui a été versé jusqu’en juin 2018. Quand on sait qu’un coach de cette catégorie perçoit en moyenne 12 000€ annuels... Mieux, Hans Erik Ødegaard touchait plus qu’un certain Zinedine Zidane. Lorsqu’il était à la tête du Real Madrid Castilla, ZZ émargeait à 600 000€ par an selon ces mêmes révélations. Mais au final, la famille norvégienne n’a pas vraiment été un investissement rentable.

