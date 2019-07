C’était le grand jour pour Frenkie de Jong. Officiellement transféré de l’Ajax au Barça en janvier dernier contre 75 M€, le milieu de terrain néerlandais était présenté ce vendredi soir aux médias du monde entier. Au programme, conférence de presse, photos avec le maillot, séance de jonglage et petit match avec des enfants du club dans un Nou Camp plein. Le joueur de 21 ans a profité de la conférence de presse pour expliquer comment s’étaient déroulées les négociations lors de son transfert, alors que le PSG était aussi très proche de rafler la mise.

Il explique par exemple que son choix s’est rapidement porté vers le club catalan et pour plusieurs raisons : l’histoire commune entre le Barça et l’Ajax et son rêve de gosse de porter le maillot blaugrana. « J’ai toujours rêvé depuis que je suis enfant de jouer pour le Barça y quand j’ai vu qu’ils voulaient que je joue ici, la décision a été très facile. Le 21 est un numéro spécial pour moi. J’ai toujours joué avec ce numéro à Ajax et je suis à l’aise avec, mais nous verrons quel numéro je peux porter » a-t-il expliqué en préambule, avant d’entrer dans le vif du sujet.

La rencontre décisive avec Bartomeu

« Il y a toujours eu une grande connexion entre le Barça et la philosophie de Cryuff. Le Barça et l’Ajax veulent jouer de la même manière et c’est fantastique pour moi. Cela m’est égal de savoir avec qui je joue sur le terrain, je me fiche de la position. Je veux juste commencer à jouer. C’est spécial d’être transféré au Barça car c’est un rêve qui se réalise. Je suis très heureux d’être ici » a glissé le blondinet qui n’a pas semblé impressionné par toute l’agitation qui l’entourait. Selon lui, la rencontre avec Bartomeu a aussi été décisive.

« Il y a eu des contacts avec d’autres clubs, c’est la procédure habituelle quand il y a des offres, mais le Barça est arrivé et m’a convaincu. J’avais un très bon plan et la décision a été très facile. C’était difficile de prendre une décision, car il y avait beaucoup de clubs, mais au moment des négociations, le président est venu me voir à Amsterdam et c’était le moment clé. Je ne peux pas expliquer tout ce qu’il m’a dit, mais ils m’ont montré leur confiance et que je pourrais être un joueur très important pour le club » a conclu un De Jong qui est très impatient d’en découdre, au grand dam du PSG.

