Gareth Bale aura été l’homme de cette finale de Ligue des Champions côté Real Madrid. Remplaçant au coup d’envoi, le Gallois a remplacé Isco vers l’heure de jeu et a ouvert le score sur l’un de ses premiers ballons. Sur un centre de Marcelo, il s’est élevé plus haut que tout le monde pour effectuer un retourné acrobatique qui a terminé sa course dans la lucarne d’un Karius réduit au rang de simple spectateur. Un but qui redonnait l’avantage aux siens.

Il y est même allé de son doublé. En fin de rencontre, l’ancien joueur de Tottenham envoyait une lourde frappe puissante et flottante à la fois qui rendait fou Karius. Le gardien ne parvenait pas à se saisir du ballon et le propulsait finalement dans ses filets. Une énorme bourde qui mettait fin au suspense de cette finale. Avec ce doublé qui permet au Real Madrid de soulever sa 13e Ligue des Champions, Bale a envoyé un message à ses dirigeants alors qu’il n’est plus titulaire.

Comme Ronaldo d’ailleurs, le Gallois a fait une déclaration qui n’est pas passée inaperçue à la fin de la rencontre, assurant qu’il allait devoir discuter de sa situation avec l’état major du club. « J’ai besoin de jouer toutes les deux semaines et cela ne m’est pas arrivé, pour des choses et d’autres. J’ai été blessé cinq ou six semaines au début et maintenant je vais bien. Je vais m’asseoir à une table cet été avec mon agent pour discuter de mon avenir » a-t-il confié à BT Sport sitôt après la finale. Voilà qui devrait animer l’été du Real Madrid, d’autant que le joueur est sur les tablettes de Manchester United depuis longtemps.