Depuis plusieurs jours, la presse espagnole annonce l’arrivée à l’Atlético de Madrid du joyau portugais João Felix (19 ans), en provenance du Benfica. Pour finaliser l’opération, les Colchoneros doivent s’acquitter du montant de la clause libératoire du jeune attaquant lusitanien, soit 120 millions d’euros. Dans l’entourage de l’international portugais, le choix Atlético demeurait limpide et offrait surtout la garantie de s’épanouir sous les ordres de Diego Simeone et poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Auteur d’une saison accomplie avec Benfica (15 buts marqués, neuf passes décisives en 36 matchs), Felix a littéralement crevé l’écran au Portugal cette saison. Si Manchester City a longtemps effectué une cour assidue au natif de Viseu, l’Atlético de Madrid aurait finalement raflé la mise malgré un démenti du club lisboète. Mais un autre candidat a tout tenté pour arracher João Felix au Benfica : le Real Madrid. Selon les informations de Marca, Florentino Pérez a lutté jusqu’au bout pour offrir la pépite portugaise à Zinedine Zidane.

Le Real Madrid a tout tenté pour João Felix

En effet, les Merengues auraient formulé une offre estimée à 130 millions d’euros ! Une proposition qui s’articulait autour de 80 millions d’euros cash plus 50 millions de bonus en fonction des objectifs atteints. Insuffisant aux yeux de l’attaquant qui ne souhaitait pas remettre en cause l’accord moral passé avec les Colchoneros. Ces derniers réaliseraient ainsi le transfert le plus cher de leur histoire.

A aucun moment, l’offre du Real n’a fait vaciller João Felix, sûr de son choix et de sa faculté à s’imposer au sein d’une équipe qui se prépare à composer sans Antoine Griezmann ou encore Diego Costa. Désireux de poursuivre son ascension, la star lusitanienne estime que l’Atlético reste le cadre idéal pour tutoyer les sommets. Mais tant que l’officialisation du transfert n’est pas intervenue, la menace Real Madrid plane toujours...

