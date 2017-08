Il y a peu, l’Olympique Lyonnais s’appuyait exclusivement sur les surdoués de sa classe biberon. Les amoureux du football se souviendront que l’OL a joué le titre jusqu’en avril, lors de la saison 2014-2015 avec dans le navire Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons, Jordan Ferri, Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Rachid Ghezzal, Clinton N’jie… bref, un bel équipage. Depuis peu, l’OL est « contraint » de recruter mais continue de prendre soin de ses embryons.

Cet été, c’est Myziane Maolida (18 ans) qui s’est révélé à la pointe de l’attaque des Gones. Si bien que le FC Barcelone, qui vient de recruter Dembélé pour 105 M€ (en plus de 45 M€ bonus), aurait proposé 8 millions d’euros au club rhodanien pour lui arracher sa pépite. Sans suite, Jean-Michel Aulas a fermé la porte. Information révélée par Téléfoot, ce dimanche 27 août.

Déjà du temps de jeu en Ligue 1

Maolida avait signé son premier contrat professionnel à l’OL durant l’été 2016. Première prolongation de contrat 8 mois après, en février. En juillet, il réalise une intersaison de haut-vol avec le groupe professionnel. L’attaquant de pointe franco-comorien a participé à tous les matches de préparation du club et a même inscrit un but à Ibrox Park contre le Celtic Glasgow, au terme d’un slalom plein de finesse. Ces prouesses lui ont valu une deuxième prolongation de contrat jusqu’en 2022.

« J’ai été bien intégré, j’ai beaucoup travaillé. Je suis fier. Désormais, mes ambitions sont de me faire ma place dans le groupe, de fouler la pelouse du Groupama Stadium et de gratter un maximum de temps de jeu » avait déclaré Maolida. Son entraîneur Bruno Genesio l’a écouté. Le joueur est entré en jeu à domicile lors de la première journée contre Strasbourg (4-0) et à Nantes (0-0, 4e journée). S’il est pas encore le nouveau Lacazette, Maolida a déjà le FC Barcelone qui suit son CV.