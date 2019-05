Avec Olivier Giroud, Eden Hazard a été l’autre grand bonhomme de cette finale de Ligue Europa remportée par Chelsea face à Arsenal (4-1). Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le Belge a très clairement répondu présent pour ce qui était annoncé comme son dernier grand match sous le maillot des Blues. À la fin de la rencontre, l’ancien Lillois n’a d’ailleurs pas démenti cette tendance, bien au contraire.

« Dans les prochains jours ce sera officiel. Je pense que c’était mon dernier match avec Chelsea, maintenant j’attends comme tous le monde (que ce ça soit officiel ndlr). Si c’était mon dernier match je peux dire que j’ai tout donné », a-t-il déclaré sur RMC Sport. Un départ à venir qui met désormais tout Madrid en émoi. En effet, sauf énorme rebondissement, c’est du côté du Real Madrid qu’Hazard devrait bientôt poser ses valises. Une opération saluée aussi bien en Angleterre qu’en Espagne. Chez nos voisins britanniques, il était acquis que Chelsea ne pourrait pas retenir un talent annoncé de nombreuses fois chez les Merengues.

Hazard a réussi ses adieux

Dès lors, c’est un grand merci général qui a été adressé par la presse à Hazard. « Un énorme cadeau d’adieu », titre par exemple le Daily Mail. Il faut dire que le Diable Rouge a marqué Chelsea de son empreinte, surtout cette saison. Homme de la finale, Hazard a également été cette saison : le meilleur buteur, le meilleur passeur, le joueur ayant créé le plus d’occasions de but, réussi le plus de dribbles, le plus de passes, le joueur ayant provoqué le plus de fautes et l’élément ayant reçu le plus grand nombre de fois la distinction d’homme du match.

Un grand nom quitte donc Chelsea... pour le plus grand bonheur de la presse espagnole. Et madrilène en particulier. « Madrid va recruter un champion », se réjouit AS. Idem chez Marca : « Le Real signe un champion », peut-on lire sur la Une du jour. Le quotidien local a également signé un article pour résumer toutes les qualités d’Hazard que s’apprête à découvrir la Casa Blanca : un joueur déséquilibrant pour l’adversaire, un joueur sachant marquer beaucoup de buts, un élément faisant marquer énormément de buts à ses coéquipiers, un véritable galactique et enfin un joueur d’expérience arrivé à maturité. Un portrait plus que flatteur que le Real Madrid devrait s’offrir pour 120 M€.