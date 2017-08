Le FC Barcelone comptait présenter Paulinho et Coutinho ce jeudi assurait en début de semaine la presse catalane. Finalement, les Blaugranas n’ont présenté que le premier au Camp Nou. Un transfert qui a fait couler beaucoup d’encre puisque le Brésilien de 29 ans a été acheté 40 millions d’euros au Guangzhou Evergrande. Ce qui en fait la vente la plus chère d’un club chinois. Cette décision a été jugée étonnante voire même incompréhensible pour certains qui parlent de flop avant même que le joueur n’ait joué le moindre match avec le Barça. Quoi qu’il en soit, Paulinho est bien un joueur du FCB. Que cela plaise ou non. Présent lors de sa présentation, le président Josep Bartomeu, pointé du doigt en ce moment pour sa gestion du mercato, en a profité pour faire la lumière sur le choix de recruter l’international auriverde.

« Merci à Paulinho pour les efforts et d’avoir accepté notre offre. Paulinho a fait un effort pour venir, pour que nous puissions arriver aux chiffres pour finaliser son transfert. C’est une demande du secrétaire technique et de l’entraîneur. Il est un joueur qui depuis un certain temps intéresse le club. Merci d’être ici Paulinho ». Le footballeur passé par Tottenham a ensuite livré ses premières impressions. « C’est un moment spécial de ma vie et de ma carrière. J’arrive en confiance. Merci pour les efforts faits pour me recruter. Je vais les récompenser en faisant de grands matches. Merci pour la confiance placée en moi ». Après avoir troqué son costume pour le short et le maillot blaugrana floqué avec le numéro 15, Paulinho a enchaîné quelques jongles et a joué avec des enfants sur la pelouse du Camp Nou. Il s’est ensuite présenté de nouveau face aux journalistes pour la conférence de presse aux côtés de Jordi Mestre (vice-président) et de Robert Fernandez (secrétaire technique).

Le Barça suivait Paulinho depuis longtemps

Ce dernier s’est montré beaucoup plus bavard que Bartomeu au moment d’expliquer le choix Paulinho. « Aussi bien les joueurs que l’entraîneur t’attendent les bras grands ouverts. Je sais que tu viens avec beaucoup d’envie et nous attendons beaucoup de toi. Je sais aussi que tu es en très bonne forme. Je te souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle étape (...) Nous cherchions un joueur qui était capable de jouer aux trois positions du milieu de terrain et qui nous donne des choses différentes quand nous en avons le plus besoin. Il est un joueur avec beaucoup de qualités. Il est titulaire en sélection brésilienne. Paulinho a toujours suscité notre intérêt ». Pourtant, il a mis du temps à rejoindre la Catalogne. « Durant les négociations, chacun se défend. Pendant la première discussion, nous ne voulions pas payer la clause de 40 millions d’euros ». Une somme que le club a finalement accepté de payer.

Tout cela pour le plus grand bonheur du joueur. « C’est une très grande satisfaction d’être ici. Je veux remercier Dieu et toute la direction pour avoir fait en sorte que je sois ici aujourd’hui avec ma famille. Le rêve de jouer ici s’est accompli ». Puis il a donné la raison qui a motivé son choix. « La réponse est très facile. C’est le Barça. Au départ, je n’avais pas de doute car j’étais très heureux en Chine. Là-bas, j’ai gagné beaucoup de titres. Être ici est un rêve. Il s’est passé beaucoup de choses pour que je sois ici aujourd’hui. Je vais démontrer chaque jour que je remercie le club d’être ici ». Loin de faire l’unanimité, Paulinho a déjà la pression sur ses épaules. « J’ai toujours pensé dans ma vie que les défis devaient être affrontés avec courage. Je n’aime pas parler pour parler. Je démontrerai ce que j’ai à démontrer sur le terrain. J’aiderai mes coéquipiers et je travaillerai chaque jour. J’étais préparé à la pression en venant ici. Je vis avec la pression et je suis très tranquille ». À lui de joindre les actes à la parole. Les supporters du Barça n’attendent que ça !