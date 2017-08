Vexé par le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a ensuite été la cible de nombreuses moqueries après avoir recruté le Brésilien Paulinho (29 ans) en échange de 40 M€. Un renfort pour le moins contesté, aussi bien en raison de la somme investie que pour son profil considéré peu compatible avec le style blaugrana. Mais dernièrement, un bruit de couloir plus dérangeant se faisait insistant. En clair, le président Bartomeu était accusé d’avoir signé Paulinho dans le cadre d’un conflit d’intérêts avec l’une de ses sociétés en Chine.

Une information qui n’a cependant pas été relayée par les gros médias espagnols, mais qui a fait bondir le Barça. « Ce matin, le FC Barcelone a envoyé plusieurs demandes de rectification aux auteurs de l’information dans laquelle le président du club Josep Maria Bartomeu est accusé d’avoir recruté le joueur Paulinho Bezerra dans le cadre d’une opération visant à favoriser les intérêts de sa société », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel culé. « Compte tenu de la fausseté de l’information, si ces rectifications ne sont pas faites, le club comme le président entameront des actions légales qui réclameront des indemnités en guise de dédommagement lié à la publication d’une fausse information pouvant provoquer l’image du club. Le FC Barcelone ne tolérera pas la propagation de fausses informations qui peuvent porter préjudice au club ou aux personnes en faisant partie et appelle les médias qui ont publié cette information sans avoir vérifié à plus de professionnalisme ». Et ce n’est pas tout.

Bartomeu touché en plein cœur

Ces derniers jours, le président Bartomeu est en effet au cœur de multiples attaques sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter. Face à la grogne qu’ont suscité le départ de Neymar et l’arrivée de Paulinho, le hashtag BartomeuDimiteYa (Bartomeu démissione !) est très rapidement devenu trending topic. Une campagne de critiques face à laquelle a réagi le porte-parole blaugrana Josep Vives. Dans des propos ralyés par Mundo Deportivo, ce dernier a appelé au calme avant de promettre aux socios que le Barça restait ambitieux, notamment sur le mercato.

« La campagne de discrédit dont a souffert le président du club ces derniers jours exige une réflexion collective. Après les vérifications faites par le club ces dernières heures, cette campagne est artificielle et manipulée. La majeure partie des mentions provient de comptes qui ne sont ni en Catalogne, ni en Europe. Cette campagne a touché personnellement le président ainsi que sa famille qui a souffert de pressions et de menaces. Tout ceci dit faire réfléchir ceux qui ont donné du poids à cette campagne et les responsabiliser. Dans tous les cas, le club continue de travailler au jour le jour ses priorités sportives ainsi que sa gestion. Le club reste sensible aux souhaits et aux opinions de ses socios et continuera à travailler ardemment pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés ». Le message est passé. Reste à savoir si cela sera suffisant pour calmer tout ce battage médiatique alors que le Barça affronte ce soir le Real Madrid en finale retour de la Supercoupe d’Espagne.