C’est peu dire que le FC Barcelone n’a pas réalisé la saison escomptée. Battu dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par une impressionnante Juventus Turin après avoir frôlé la correctionnelle au tour précédent contre le Paris Saint-Germain et loin d’être assuré du titre en Liga (leader à égalité de points avec le Real mais un match en plus), le club catalan a échoué dans sa quête de trophées majeurs, mais tentera tout de même d’aller arracher la Coupe du Roi face à Alavés (samedi 27 mai) pour calmer sa peine.

Le temps viendra ensuite de s’occuper du mercato et, sous l’impulsion du nouvel entraîneur (Valverde ?) de passer un coup de balai sur les éléments qui ont déçu. Sport affirme ainsi ce samedi que deux joueurs sont déjà sûrs d’être transférés dans les semaines à venir. N’ayant jamais vraiment su s’imposer, Arda Turan (18 matches de Liga, 3 buts) est placé sur la liste des transferts par l’écurie blaugrana, qui compte bien récupérer tout de même une somme convenable pour son international turc.

Jusqu’à 9 départs au Barça ?

Ensuite, comme Turan, Jérémy Mathieu (33 ans) est prié d’aller voir ailleurs. Le défenseur central ou latéral gauche n’est plus en odeur de sainteté au Camp Nou et sa dernière apparition catastrophique sur le terrain de la Juve (défaite 3-0) a scellé pour de bon son sort. Ces deux cas actés, le Barça ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et 7 autres joueurs pourraient devoir se trouver une porte de sortie au cours du prochain mercato estival.

Le média cite nommément trois éléments que sont Paco Alcacer, André Gomes, et Rafinha, qui n’ont jamais réussi à être autre chose que des remplaçants. Enfin, quatre autres joueurs peuvent se poser des questions quant à leur avenir en terres catalanes, Lucas Digne, Aleix Vidal, Jasper Cillessen, et Denis Suarez ayant eux aussi plus ou moins déçu depuis leur arrivée au club. La remise en question est en marche.