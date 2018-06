Monchi est parti à l’AS Roma l’été dernier, mais le FC Séville pourrait ne pas changer ses bonnes vieilles habitudes en termes de recrutement. Et une nouvelle fois, le club andalou pourrait piocher dans le vivier français ou en Ligue 1 (Wissam Ben Yedder, Clément Lenglet, Sébastien Corchia, Lionel Carole, Adil Rami, Kevin Gameiro, Samir Nasri pour ne citer qu’eux). C’est en tout cas ce que croit savoir As dans son édition du jour. Le quotidien sportif espagnol avance que les Sévillans creusent deux pistes du côté de l’OGC Nice.

Désireux de renforcer leur secteur offensif, les Espagnols apprécient ainsi le profil d’Alassane Plea (25 ans). L’attaquant, sous contrat avec les Aiglons jusqu’en juin 2021, souhaiterait vivre une première expérience à l’étranger. Il pourrait se laisser tenter par la perspective d’évoluer au Sanchez Pizjuan aux côtés de son compatriote Wissam Ben Yedder. Toujours à l’Allianz Riviera, les Ibères aiment particulièrement Jean-Michaël Seri (26 ans). Mais il leur faudra déjouer la rude concurrence anglaise s’ils souhaitent attirer l’Ivoirien dans leurs filets (Chelsea et Arsenal sont notamment sur le coup), et ce, même si, selon Estadio Deportivo, le milieu de terrain ne dirait pas non à un départ en Liga.

Séville s’est positionné pour Areola !

Toujours en L1, Pablo Machin et ses équipes auraient un œil sur la situation d’Alphonse Areola (25 ans), dont la situation au Paris SG reste encore très floue au regard de son contrat jusqu’en juin 2019 et de l’arrivée annoncée de Gianluigi Buffon (40 ans) dans la capitale. Le journal explique que Séville, séduit par le passage du n° 3 des Bleus à Villarreal en 2015/16, pourrait tenter de profiter de ses bonnes relations avec le club francilien depuis les opérations Unai Emery et Grzegorz Krychowiak (28 ans) à l’été 2016 pour tenter sa chance dans ce dossier.

D’ailleurs, le retour du Polonais en Espagne a également été évoqué il y a peu de l’autre côté des Pyrénées, tout comme celui de Daniel Alves (35 ans) ainsi qu’un retour de flamme pour Hatem Ben Arfa (31 ans), désormais libre comme l’air. En défense, alors que le doute plane sur l’avenir de Lenglet, courtisé ardemment par le FC Barcelone et Manchester United, les Nervionenses seraient intéressés par Florian Lejeune (27 ans), central tricolore révélé à Istres et auteur d’une bonne saison avec Newcastle. D’autant qu’il présente l’avantage de connaître le football espagnol après ses expériences à Villarreal et Girona. Qu’on se le dise, fidèle à ses habitudes, Séville prépare un nouveau mercato au fort accent français.