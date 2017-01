Nouveau riche aux dents longues il y a quelques mois encore, le FC Valence s’enfonce inexorablement dans la crise. Le club ché, qui pointe à une triste et inquiétante 17e place au classement de Liga, a consommé pas moins de trois entraîneurs depuis le début de la saison, de Pako Ayestaran à Voro en passant par Cesare Prandelli. Louis van Gaal a même révélé à la Cadena SER qu’il avait tout récemment été appelé à la rescousse, mais le Néerlandais a préféré décliner l’invitation. La situation est des plus critiques et la fin du mercato devrait donner lieu à un vaste dégraissage.

Superdeporte révèle en effet ce mercredi que pas moins de neuf joueurs pourraient être concernés par un départ d’ici le 1er février, et ce, dans toutes les lignes. L’international australien Matthew Ryan (24 ans), doublure au poste de gardien de but, souhaiterait rebondir ailleurs, Osasuna étant sur les rangs. En défense, Guilherme Siqueira (30 ans), sollicité par le Sporting CP, ne sera pas non plus retenu. Idem pour Aymen Abdennour (27 ans) et Aderlan Santos (27 ans), courtisés respectivement en France et en Grèce notamment.

Des départs à prévoir dans toutes les lignes

Le cœur du jeu ne sera pas non plus épargné par cette vague de possibles départs. Enzo Pérez (30 ans), qui a pourtant porté plusieurs fois le brassard de capitaine, pourrait lui aussi quitter le navire. On évoque notamment un hypothétique retour à Benfica pour l’international albiceleste. Dani Parejo (27 ans), en proie à des problèmes personnels, souhaiterait lui aussi quitter Mestalla. Le FC Séville, intéressé l’été dernier, ne serait plus sur le coup.

En attaque enfin, Fede Cartabia (23 ans) ne sera pas retenu. Prêté au Deportivo La Corogne la saison passée, l’ailier manque de temps de jeu à Valence et pourrait repartir. Zakaria Bakkali (20 ans) est lui annoncé du côté du FC Porto, où il retrouverait son ex coach Nuno Espirito Santo. Vinicius Araujo (23 ans), revenu d’un prêt à Recife au Brésil, devrait lui être à nouveau cédé, plusieurs écuries de Ligue 2 espagnole étant sur les rangs. Qu’on se le dise, la seconde partie du mercato de Valence promet d’être mouvementée.