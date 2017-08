Assailli par les journalistes à son arrivée à l’aéroport de Barcelone, le père de Neymar n’a pas apprécié le comité d’accueil. Face à cette situation tendue, l’agent de la star brésilienne du FC Barcelone sait bien que tout le monde n’attend qu’une chose : que Neymar ou son clan confirme son départ pour le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, Neymar Senior n’a qu’une chose en tête : récupérer une jolie prime négociée avec les Blaugranas.

Comme nous vous le révélions, le père de l’international auriverde devait patienter jusqu’au 1er août pour toucher une prime de fidélité de 26 M€ liée à la prolongation de son fils la saison passée. Seul souci, le Barça ne compte signer ce chèque sans se laisser faire, déjà assez furieux en raison du départ annoncé sur son numéro onze. Hier, Mundo Deportivo nous apprenait donc que le club culé allait déposer ces 26 M€ chez un notaire et qu’il ne comptait céder à Neymar Sr qu’une partie de cette somme.

Cependant, ce dernier ne compte pas sur un tel scénario, d’autant que Marca nous apprend que le représentant de Neymar aurait négocié d’autres primes avec le Barça au moment de cette fameuse prolongation ! Ainsi, ce sont pas moins de 2,7 M€ de commission, 10 M€ de prime à la signature et d’autres primes liées à de la publicité, promotion sociale et recherche de talents brésiliens qui seront réclamés au FC Barcelone. De quoi agacer davantage la direction blaugrana qui, si elle accepte de payer la première prime de 26 M€, aura signé au père de Neymar un chèque de 66 M€ depuis que ce dernier a négocié le transfert et les divers contrats de son fils depuis qu’il évolue en Catalogne (2013).