Des sondages qui l’envoient sur le banc, des rumeurs de transfert, un entraîneur à qui on reproche de lui accorder un traitement de faveur et des blessures : la saison de Karim Benzema n’est pas de tout repos. Mais l’attaquant de 29 ans a de la bouteille et sait encaisser les coups sans broncher. Depuis son arrivée en 2009 au sein de la Casa Blanca, Benzema a affronté à plusieurs reprises une certaine défiance et a toujours su répondre sur le pré, s’imposant comme le numéro 9 de référence.

Et malgré des statistiques en chute libre cette saison (12 buts toutes compétitions confondues, 1 but inscrit toutes les 146 minutes), le Français garde la confiance de son club. En effet, selon les informations de As, le Real Madrid a décidé de prolonger son buteur, initialement sous contrat jusqu’en juin 2019. Son contrat pourrait être étendu jusqu’en 2021, voire 2022. Benzema pourrait donc achever sa carrière au Real à 34 ans s’il tombe d’accord avec sa direction.

8e meilleur buteur de l’histoire du club

Karim Benzema est actuellement le 8e meilleur buteur de l’histoire du club merengue, avec 173 buts. En prolongeant, il aurait l’opportunité d’améliorer ses statistiques et d’entrer encore un peu plus dans la légende madrilène. Le Français avait déjà été prolongé une fois depuis son arrivée. C’était en 2014 et il avait vu ses émoluments passer de 5 M€ par saison à 8 M€ par saison. Il pourrait cette fois-ci encore récupérer une augmentation salariale, n’en déplaise à ses détracteurs qui espèrent voir Alvaro Morata lui passer devant dans la hiérarchie.

Benzema n’a de son côté jamais donné l’impression de vouloir quitter la capitale espagnole, malgré les nombreuses marques d’intérêt démontrées ces dernières années. Récemment, le patron du Tianjin Quanjian avait expliqué avoir tenté sa chance, sans succès. Ces derniers jours, la presse italienne parlait d’un intérêt de l’AC Milan en vue de l’été prochain. Cela apparaît déjà vain.