Le Real Madrid n’a jamais hésité. Plusieurs fois il a fracassé le montant record d’un transfert pour attirer la star de ses rêves. Mais ces dernières années, depuis l’arrivée de Gareth Bale, il s’est surtout distingué par sa capacité à bien vendre ses joueurs, ce qui n’était pourtant pas la spécialité de Florentino Pérez, le président merengue. À force de vendre, voilà la Casa Blanca démunie. Orpheline de Cristiano Ronaldo, qu’elle a accepté de vendre à la Juventus, elle a besoin de renforts d’envergure. Parmi lesquels le nom de Neymar est en très bonne place.

Entre le numéro 10 brésilien et le Real Madrid, l’attirance a toujours existé mais cela n’a jamais dépassé le stade du flirt. Cet été, le club merengue compte bien passer la vitesse supérieure et il est même en train de le faire. Selon les informations du média brésilien Globoesporte, il a envoyé un émissaire au Brésil pour approfondir les négociations avec Neymar senior, qui gère la carrière de son fils.

Déjà une revalorisation salariale au PSG ?

Le but est simple : maintenir un contact permanent et discuter des contours d’un transfert. Neymar senior n’est pas à convaincre, puisqu’il a toujours milité pour que son fils porte un jour les couleurs merengues. Il faut surtout persuader le clan Neymar de mettre la pression sur le PSG en réclamant un départ cet été. Le représentant du Real Madrid, Juni Calafat, est l’homme qui conduit les affaires sud-américaines du club, avec récemment l’arrivée conclue de Vinicius Junior. Il connaît bien le dossier Neymar et ses spécificités.

Cependant, Globoesporte l’assure, pour l’instant, Neymar n’est pas dans l’optique de quitter le PSG, où il est bien intégré, même s’il déplore, en privé, le manque de compétitivité de la Ligue 1. Sera-t-il prêt à aller au bras de fer pour quitter la capitale française un an après son arrivée ? Selon As, le PSG serait déjà prêt à lui augmenter son salaire, qui s’élève pourtant déjà à 37 M€ par saison, pour le rapprocher de celui de Lionel Messi et le décourager de changer d’air.