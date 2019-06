Nous sommes bientôt au mois de juillet, si les formations sont en pleine période d’achats de joueurs pour ce mercato estival, on approche aussi des débuts de saison. Et pour cela, les équipementiers dévoilent peu à peu les tuniques que porteront les joueurs pour l’édition 2019-2020 des championnats. C’est le cas ce jeudi du Real Madrid, le club où est revenu Zinedine Zidane en cours d’année et qui s’affaire sur le mercato, qui est équipé par Adidas.

Ainsi, nous avons découvert le maillot que porteront les Madrilènes lors de leurs rencontres loin du Santiago Bernabéu. Les Merengues ont fait ce jeudi une pub avec une musique de rap. Dans le clip, nous découvrons certains joueurs, comme Karim Benzema, l’avant-centre français, portant le nouveau maillot. Celui-ci est carrément à l’opposé de la tunique domicile, qui est blanche. En effet, le maillot extérieur du Real Madrid est d’une teinte plutôt sombre.

Un lien avec les supporters

Sur une photo, nous pouvons aussi apercevoir Gareth Bale, Toni Kroos, qui a prolongé son bail jusqu’en juin 2023, Benzema et Marcelo, porter ce maillot, qui semble être bleu nuit. Sur cette tunique, on peut apercevoir des ondes sonores, censée être une référence au bruit fait par les supporters de la Casa Blanca lorsque cette dernière a remporté la Decima, la dixième Ligue des Champions de son histoire, en 2014. On peut observer aussi des motifs dorés. Ceux-ci font référence à l’hégémonie européenne des Merengues sur ces dernières années, avant que Liverpool ne remporte la C1.

« Ce nouveau maillot, à l’instar du kit domicile, représente pour les fans du Real Madrid l’enthousiasme sans relâche pour les trophées et le désir du club de réécrire l’histoire et d’atteindre la gloire. Aucune autre équipe au monde ne peut se vanter de l’influence et du soutien de ses fans du monde entier de la même manière que Real Madrid », peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni par l’équipementier allemand du club de Florentino Pérez.

