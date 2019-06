C’est officiel depuis vendredi, Eden Hazard (28 ans) jouera au Real Madrid la saison prochaine. Après des semaines de négociation, les deux parties sont enfin tombées d’accord sur un contrat de cinq ans. Chelsea recevra environ 100 M€ en indemnité de transfert, hors bonus. Pour fêter et présenter ce renfort de choix, la Casa Blanca entend mettre les petits plats dans les grands.

Marca explique que le club merengue, qui présente Luka Jovic (21 ans) ce mercredi de manière plus confidentielle, prévoit d’installer une scène sur la pelouse pour montrer son nouveau renfort au plus grand nombre de socios ce jeudi. Attendu depuis très longtemps par les supporters du Real, le Belge, qui passera sa visite médicale dans l’après-midi d’après ABC, suscite un enthousiasme réel au sein des aficionados et il y a fort à parier qu’il y aura du monde à 19h au Santiago Bernabeu.

Toujours d’après le quotidien sportif espagnol, les Madrilènes espèrent même attirer au stade plus de supporters que lors de la présentation de Cristiano Ronaldo en 2009, soit 70 000 personnes. Un objectif plutôt élevé, la direction espagnole misant sur le fait que ses suiveurs attendent une recrue de cette envergure depuis plusieurs mercatos maintenant. Une chose est sûre, Eden Hazard devrait se souvenir longtemps de cette soirée.

Les plus grosses affluences lors des présentations de recrues au Real Madrid selon Marca et ABC

Cristiano Ronaldo (2009) : 70-75 000 spectateurs

Kaká (2009) : 50 000 spectateurs

James Rodriguez (2014) : 45 000 spectateurs

Karim Benzema (2009) : 30-35 000 spectateurs

Gareth Bale (2013) : 30 000 spectateurs

