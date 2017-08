On s’achemine vers le dénouement du feuilleton Neymar. Ce matin, les avocats du génie brésilien se sont rendus au siège de la Liga pour payer la clause libératoire de l’international auriverde estimée à 222 millions d’euros. Javier Tebas, le président de la Liga annonçait que l’institution refuserait le paiement, ce qu’il a fait. Dès lors, les avocats de Neymar accompagnés d’un notaire se sont rendus en cette fin d’après-midi au Camp Nou afin de régler la clause libératoire du joueur. Selon les médias catalans, Sport et Mundo Deportivo, la somme a été versée et Neymar n’est plus un joueur du Barça.

En parallèle de cette démarche, le directeur général du Paris Saint Germain Jean-Claude Blanc a débarqué au domicile de la star brésilienne entouré par deux avocats du club parisien. Une visite express pour finaliser les derniers détails du dossier. Selon Mundo Deportivo, Neymar aurait déjà quitté les lieux et se dirige vers l’aéroport, où un avion privé l’attend pour s’envoler vers la capitale française.

Le Barça confirme

De son côté, Le Parisien confirme que l’entourage proche du milieu offensif brésilien est déjà arrivé à Paris ce jeudi en fin d’après-midi. Ainsi, la mère et la sœur du joueur auraient déjà pris leurs quartier dans un luxueux hôtel du 8ème arrondissement. Tout est désormais en place pour accueillir comme il se doit Neymar. Le PSG pourrait même présenter le principal protagoniste dans les prochaines heures. Le club catalan a publié un communiqué officiel sur son site internet pour confirmer le paiement de la clause libératoire.

« Cet après-midi, les représentants légaux de Neymar se sont personnellement rendus dans les bureaux du club et ont déposé l’argent au nom du joueur, c’est le paiement de 222 millions d’euros comme compensation pour la rupture unilatérale et sans motif de son contrat. De plus, le club a transmis à l’UEFA les détails de cette opération pour dégager les responsabilités disciplinaires découlant de cette affaire », a communiqué le FC Barcelone ce jeudi soir.