La tension monte. Débarqué hier soir à Barcelone, Neymar était attendu ce matin au centre d’entraînement du FC Barcelone. À l’origine, la présence du Brésilien à la Ciutat Deportiva Joan Gamper semblait programmée, en attendant, la finalisation de son transfert au Paris Saint-Germain. Mais depuis ce matin, tout s’est emballé. Arrivé comme prévu au centre d’entraînement un peu avant 9h, l’international auriverde a finalement fait le déplacement uniquement pour annoncer à ses futurs ex-coéquipiers qu’il quittait la Catalogne pour rallier la capitale française. Pas pour s’entraîner.

Une information confirmée quelques instants plus tard par le compte Twitter officiel du Barça indiquant que le joueur avait reçu la permission de son entraîneur Ernesto Valverde de ne pas chausser les crampons. Joint par l’AFP, un porte-parole des Blaugranas est également sorti du silence pour confirmer que Neymar avait confié qu’il pliait bagage. « Le joueur est venu s’entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu’il s’en allait. L’entraîneur lui a donné l’autorisation de ne pas s’entraîner et d’aller s’occuper de son avenir. »

Des adieux minimalistes

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 août 2017

Un événement qui a donc considérablement rapproché Neymar du PSG. D’ailleurs, l’issue de ce dossier ne fait plus aucun doute pour le journal Marca qui n’a pas hésité à publier un titre sur le Brésilien avec un titre évocateur : « Neymar, le nouveau Figo ». Un titre qui reflète bien l’opinion des médias ibériques à ce sujet, à savoir un départ mal accepté d’un Neymar accusé de privilégier l’argent du PSG au challenge sportif du Barça. Sauf qu’il convient tout de même de rappeler que Luis Figo s’était surtout attiré les foudres catalanes parce qu’il quittait le Barça pour filer chez le rival éternel, le Real Madrid.

Enfin, de son côté, le quotidien pro Barça Sport a donné quelques détails sur les adieux de Neymar de ce matin. Ainsi, après être arrivé à la Ciutat Deportiva un peu avant 9h, le joueur serait immédiatement allé à la rencontre de son coach Valverde pour lui communiquer sa décision de quitter le club. Conscient de la situation, ce dernier lui aurait alors signifié que s’entraîner n’avait plus aucun sens et lui aurait donc donné sa permission de ne pas chausser les crampons. Ensuite, Neymar serait allé faire ses adieux à ses coéquipiers. Des adieux « froids, par la petite porte » comme l’indique Sport puisque le Brésilien n’aurait pas fait de discours, mais un simple au revoir individuel. Pas très surprenant, le vestiaire blaugrana étant arrivé à saturation avec son numéro 11. Enfin, Neymar aurait pris la direction du parking pour quitter les lieux, moins de quarante minutes après être arrivé, saluant les employés du Barça se trouvant sur son chemin. L’histoire d’amour entre l’Auriverde et le FC Barcelone est donc bel et bien arrivée à son terme.