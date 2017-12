« Quand on regarde un club comme le PSG, on voit une grande différence entre ce qu’il est maintenant et ce qu’il était avant, et ça découle d’un intérêt national et des décisions prises par Nasser Al-Khelaïfi. Quand le PSG a recruté Neymar j’ai dit à mon fils Nasser (Al-Thani) qu’il dise à son collègue de préparer un avocat parce que les ennemis du succès n’allaient pas rester silencieux face à une telle supériorité ». Début novembre, le propriétaire de Malaga Abdullah Bin Al-Thani demandait de l’aide au Paris SG et sa direction.

Il faut dire que la situation des protégés de Michel est plus que préoccupante. Diego Rolan et ses partenaires pointent en effet à une inquiétante 19e place au classement de Liga, et ce, malgré une série récente de trois matches sans défaite. Pour se sortir de cette situation délicate, les pensionnaires de La Rosaleda aimeraient piocher parmi les placardisés du club de la capitale. Et à en croire RMC Sport, l’écurie andalouse a identifié le joueur qu’il souhaite attirer dans ses filets.

Un temps de jeu famélique...

Il s’agit de Lucas Moura (25 ans). Le Brésilien, auteur de sa meilleure saison en carrière en 2016/17 (53 matches toutes compétitions confondues, 19 réalisations, 11 passes décisives), a complètement disparu de la circulation depuis les arrivées conjointes de son ami et compatriote Neymar (25 ans) et du jeune phénomène Kylian Mbappé (18 ans). Son temps de jeu est tout bonnement famélique (6 apparitions seulement toutes compétitions confondues, 1 but). Unai Emery ne comptant plus sur lui, l’international auriverde (34 sélections, 4 réalisations) a de fortes chances de quitter la Ville lumière en janvier.

Malaga compte donc tenter sa chance pour obtenir un prêt. Toutefois, le plan espagnol s’avérera compliqué à mener à son terme. D’une part, la concurrence est rude, avec des clubs chinois et le FC Valence également sur le coup. D’autre part, le PSG, toujours dans le collimateur de l’UEFA et des enquêteurs du fair-play financier, a davantage besoin de vendre que de prêter. Qu’importe, Malaga espère qu’en jouant sur la fibre qatarienne il saura trouver les arguments pour convaincre les Parisiens de lui lâcher le placardisé Lucas.