La saignée n’a pas eu lieu. Le Real Madrid n’a pas enregistré de départ majeur cet hiver 2017. Lucas Silva ou encore Martin Odegaard ont été prêtés respectivement à Cruzeiro et Heerenveen. Pourtant, plusieurs stars madrilènes étaient annoncées sur le départ en ce mois de janvier. Mais ces dossiers vont animer les prochains mois de l’écurie merengue. Ce sera le cas de Pepe (1 but en 11 matches). En fin de contrat en juin prochain, l’international portugais n’a toujours pas prolongé à ce jour avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Ces derniers lui ont proposé un nouveau bail d’un an avec une année en option. Mais le clan Pepe, qui veut un contrat de deux ans, a décliné l’invitation. Une situation dont le Hebei China Fortune comptait bien profiter cet hiver. Et visiblement, le club chinois a eu les arguments pour convaincre le joueur âgé de 33 ans. Selon la Cadena COPE, Pepe signera cet été une fois son contrat terminé dans la capitale espagnole. Il devrait toucher un salaire de 15 M€ par an.

De son côté, le joueur a rompu son silence hier en publiant un message énigmatique (tiré d’un film) sur son compte Instagram. « Le devoir de préserver et de garder le silence, est la meilleure réponse aux rumeurs. Ma conscience a plus de poids pour moi que l’opinion des gens. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours ». Autre cas épineux pour le Real Madrid, celui d’Isco. L’international espagnol est en fin de contrat en juin 2018. Hier, l’émission Jugones a expliqué qu’il avait refusé une proposition de prolongation de contrat il y a deux mois. Une source proche a confié au média espagnol : « Isco ne veut pas négocier avec le Real Madrid et veut partir cet été ». Une attitude qui ne plairait pas à son club. Mais Isco (4 buts en 21 matches toutes compétitions confondues) serait lassé de jouer les seconds couteaux. La Juventus est toujours à l’affût. Selon AS, le Barça suivrait aussi ce dossier. Le média ibérique indique que les Catalans seraient prêts à le récupérer à l’issue de son contrat au Real Madrid dans un an.

Plusieurs dossiers chauds à gérer

Annoncé sur le départ cet hiver, James Rodriguez (4 buts en 17 matches) est finalement resté au sein de la Casa Blanca. Pourtant, Chelsea était sur le dossier. Mais le média colombien Confidencial avait révélé que Cristiano Ronaldo s’était entretenu à plusieurs reprises avec le joueur sous contrat jusqu’en 2020 afin de le convaincre de rester jusqu’en juin. Marca explique qu’un départ en fin de saison n’est pas à exclure. Même constat pour Alvaro Morata (10 buts en 26 matches). Revenu par la grande porte l’été dernier après un bon passage à la Juventus, l’attaquant ibérique a vite déchanté. La presse espagnole annonce que sa situation de doublure de Karim Benzema l’agacerait et qu’il souhaiterait s’en aller cet été afin. Son nom était cité avec insistance cet hiver à Chelsea. Et il l’est encore plus aujourd’hui puisque Diego Costa se serait mis d’accord avec un club chinois pour cet été et il toucherait 30 M€ par saison. Les Blues, s’ils acceptaient de lâcher Costa, compteraient accélérer sur la piste Morata. Marca précise aussi que le cas Karim Benzema sera étudié. Le Français ne fait pas l’unanimité auprès des supporters. Mais un départ du joueur sous contrat jusqu’en 2019 paraît peu probable d’autant qu’il a la confiance de Zinedine Zidane.

Danilo et Fabio Coentrão, eux, ne donneraient pas vraiment satisfaction. Le premier a enchaîné les prestations ratées et les CSC. Le second a, lui, accumulé les blessures et ne sera pas retenu. Le club recherche déjà un concurrent à Marcelo, titulaire à ce poste. Les noms de Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg) et de Faouzi Ghoulam (Naples) ont été cités cet hiver. D’autres joueurs sont pistés pour cet été. Pour compenser le départ probable de Pepe, les Merengues veulent miser sur le jeune Jesus Vallejo. Il a été prêté cette saison à l’Eintracht Francfort. Le défenseur central âgé de 20 ans s’est vite imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Bundesliga. Il va être rapatrié cet été. Ce sera aussi le cas de Marcos Llorente, en prêt au Deportivo Alavés. Lui aussi réalise une bonne saison. Le Real Madrid veut en faire la doublure de Casemiro. Un rôle que personne ne tenait officiellement cette saison et qui a manqué quand le Brésilien a été longuement blessé cette saison. Du côté des gardiens, le nom de Thibaut Courtois (Chelsea) est cité. En attaque, les noms de Paulo Dybala (Juventus) et Antoine Griezmann (Atlético Madrid) sont avancés. Les prochains mois s’annoncent agités dans la capitale espagnole. D’autant que le Real Madrid sera autorisé à recruter cet été.