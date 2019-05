Sonné après son élimination précoce en Ligue des Champions, le Real Madrid est parvenu à trouver les arguments suffisants pour faire revenir sur le banc de touche l’homme qui lui a donné trois coupes aux grandes oreilles consécutives, Zinedine Zidane. Mais si ZZ a dit oui pour un second mandat, c’est parce qu’il a reçu l’assurance du président Florentino Pérez de pouvoir réaliser un mercato estival de très grande envergure.

D’ailleurs, les cibles de choix ne manquent pas. Eden Hazard, Paul Pogba, Luka Jovic, Christian Eriksen etc... Et si des dossiers tels qu’Hazard ou Eriksen sont annoncés en très bonne voie par la presse madrilène, la piste Pogba est, quant à elle, loin d’être à un stade très avancé. Les Merengues ont bien conscience que le champion du monde tricolore serait prêt à quitter Manchester United et que leur entraîneur, Zinedine Zidane, ne cache plus son admiration pour la Pioche.

Pogba obligé de baisser son salaire ?

« Paul Pogba me plaît beaucoup, je le connais personnellement. C’est un joueur qui apporte beaucoup, peu d’entre eux font ce qu’il fait. Il sait comment défendre, attaquer. Il sait tout faire sur le terrain. Mais pour ce qui est des rumeurs, il ne joue pas dans mon équipe, il joue à Manchester United et vous devez le respecter. Mais il a toujours dit, il m’a toujours dit, que Madrid était le club qui l’intéressait beaucoup », déclarait le Marseillais en mars dernier. Mais aujourd’hui, Marca affirme que le board du Real estime que l’opération pourrait être plus compliquée que prévu.

Pire, le quotidien écrit que le vœu premier de Zidane risque d’être difficile à exaucer. La raison ? Le salaire de Pogba, entre autre. Sur le papier, Madrid n’aurait aucun problème à payer le Français, sauf qu’au Bernabéu, la grille salariale est difficile à chambouler. En effet, seuls les joueurs type Cristiano Ronaldo, Neymar ou Kylian Mbappé se sont vus ou se verraient accorder des émoluments annuels d’au moins 20 M€. Mais pas Pogba. Une baisse de salaire serait donc espérée par la Casa Blanca. Affaire à suivre, surtout quand on connaît l’appétit qu’a pour l’argent l’agent du Mancunien, Mino Raiola.