« Non, nous n’accepterons pas l’argent d’un club comme le PSG, qui ne fait pas partie de la Liga mais veut y exercer un droit, d’autant plus que ce club enfreint des règles et des lois ». Ce matin, dans une interview accordée au quotidien madrilène AS, le président de la ligue espagnole Javier Tebas indiquait clairement qu’il comptait tout faire pour empêcher le départ de Neymar du FC Barcelone et mener la vie dure au Paris Saint-Germain.

Cependant, si prudence il faut garder, les dires de Tebas n’ont visiblement pas permis d’enrayer la mécanique de ce que tout le monde annonce comme le transfert du siècle. Arrivé ce matin au centre d’entraînement du FC Barcelone, après avoir rallié la cité catalane hier en provenance de Dubaï, Neymar ne s’est pas éternisé à la Ciutat Deportiva Joan Gamper si l’on se fie à divers médias, aussi bien espagnols que français..

Neymar ne s’est pas entraîné

ÚLTIMA HORA. Neymar s'acaba d'acomiadar dels seus companys del Barça i els ha dit que se'n va al PSG. — El món a RAC1 (@elmonarac1) 2 août 2017

En effet, la radio catalane RAC1 a dégainé la première pour annoncer que le Brésilien était venu pour faire ses adieux à ses coéquipiers du Barça et qu’il leur a bien fait savoir qu’il allait rejoindre le PSG. Une version confirmée par plusieurs journalistes présents sur place. Et ce n’est pas tout. Neymar ne serait pas resté plus de trente minutes au centre d’entraînement ! Là encore, une version confirmée par une journaliste espagnole suiveuse du Barça précisant que le coach du Barça, Ernesto Valverde, avait donné son accord à l’international auriverde pour qu’il puisse ne pas s’entraîner.

Valverde le ha dado permiso a @neymar para no entrenarse y resolver su futuro. #fcb — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) 2 août 2017

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 août 2017

Bientôt la fin de la saga de l’été 2017 ? Le FC Barcelone a en tout cas confirmé cette information quelques instants après. En attendant de voir si la Liga mettra bien ses menaces à exécution, l’affaire sent bon pour Paris qui se prépare à accueillir la star sud-américaine. D’ailleurs, pour rappel, l’agent historique de Neymar, Wagner Ribeiro se trouve actuellement à Paris.

#Neymar vient de quitter la cité sportive du Barça. Il est donc juste venu faire ses adieux à ses coéquipiers. Il ne s'est pas entraîné. — Frédéric Traini (@FredTraini) 2 août 2017

Précision : #Neymar est juste venu saluer ses coéquipiers. L'avenir nous dira si effectivement il s'agit bien d'adieux définitifs. — Frédéric Traini (@FredTraini) 2 août 2017

Neymar est déjà reparti ! Il a dit adieu à ses coéquipiers ds le vestiaire sans prendre part à l'entraînement #psg #neymar @lequipe pic.twitter.com/UeuTzUQuA4 — Florent Torchut (@FlorentTorchut) 2 août 2017