Une saison très longue et éprouvante. Avec le départ de Lucas Digne à Everton lors de l’été 2018, Jordi Alba s’est retrouvé tout seul sur le côté gauche de la défense au FC Barcelone. Sans véritable concurrence, l’international espagnol a alors multiplié les matches la saison passée, 54 au total dont 36 en Liga. Suffisant pour finir l’exercice 2018-2019 exténué. Pendant un an, Ernesto Valverde a en effet fait avec les moyens du bord, en optant pour Nelson Semedo, Thomas Vermaelen ou encore Juan Miranda lorsque l’Espagnol n’était pas là, mais le Barça devait à tout prix se renforcer à ce poste.

Le mercato estival lancé début juin, le champion d’Espagne s’est alors mis au travail pour trouver une doublure à Jordi Alba. Les noms de Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Philipp Max (Augsbourg), Filipe Luis (ex Atlético de Madrid, aujourd’hui à Flamengo), Matteo Darmian (Manchester United) ou encore de Jérôme Roussillon (Wolfsbourg) ont alors été associés au Barça ces derniers temps, mais c’est finalement une autre piste que les dirigeants blaugranas ont creusé : celle menant à Junior Firpo. Le latéral gauche du Betis Séville, auteur de belles performances lors de l’Euro Espoirs avec la sélection espagnole, est rapidement devenu la priorité du club catalan.

Un transfert estimé à un peu plus 25M€ !

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, et ses équipes sont donc passés à l’action à, plusieurs reprises mais les négociations ont traîné pendant plusieurs semaines, le club andalou demandant un peu plus de 25 millions d’euros alors que le Barça voulait sortir un peu moins. Mais finalement, le Barça a réussi à répondre aux attentes du Betis puisqu’il vient d’officialiser l’arrivée de Junior Firpo il y a quelques instants via un communiqué : « le club et le Betis ont conclu un accord pour le transfert de Firpo. Le latéral gauche a signé 5 ans. »

D’après les derniers chiffres sortis dans la presse espagnole, les Blaugranas ont remporté le gros lot avec une offre de 18M€ plus 12M€ de bonus. Une bonne chose de faite donc pour le Barça, qui a donc finalisé un dossier prioritaire sur ce mercato. Désormais, Junior Firpo va devoir faire ses preuves en tant que doublure de Jordi Alba dans un premier temps, puisque le joueur de 22 ans est surtout amené à prendre la succession du latéral espagnol, aujourd’hui âgé de 30 ans.

