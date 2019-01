Rapidement considéré comme l’un des joyaux de la formation du Real Madrid, Jesé Rodriguez se révèle lors de la saison 2013/2014 où il se distingue comme premier remplaçant du trio composé de Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Sur un nuage, il ne cesse d’impression avant de se blesser contre Schalke 04 en Ligue des Champions. Une rupture des ligaments croisés qui met fin à sa progression. Voulant relancer le joueur, le Paris Saint-Germain n’hésite par à mettre 25 millions d’euros sur la table à l’été 2016.

Le pari est intéressant sur le papier, mais il ne se concrétise pas. A court de forme, l’attaquant espagnol ne dispute pas un match complet sur la première partie de saison et ne marque qu’un but en Ligue 1 face à Nantes. Au bout de 6 mois, le statut de flop lui est directement donné et il doit plier bagage en direction de Las Palmas. De retour au pays, il retrouve du temps de jeu sans parvenir à se montrer transcendant. Il est prêté l’année suivante à Stoke City où il ne fait pas mieux. Revenu cet été, il a failli rejoindre Nantes en prêt. Face à ce transfert avorté, il est resté au Paris Saint-Germain où il n’a pas pu se faire sa place dans un effectif pléthorique.

Quique Setien veut retravailler avec lui

Entré en jeu en Coupe de France face à Strasbourg le 23 janvier, il a retrouvé les terrains pour la première fois depuis le 17 mars dernier et un match contre Everton. Un geste de Thomas Tuchel qui a voulu récompenser son investissement à l’entraînement. Suivi par le Real Valladolid en début de mercato, le natif de Las Palmas a vu le Real Betis Balompié venir à sa rencontre. Voulant se renforcer suite au départ d’Antonio Sanabria en direction du Genoa, le club andalou a décidé de l’attirer sous forme de prêt. Une approche qui est loin d’être surprenante puisque le coach des Verdiblancos, Quique Setien a déjà travaillé avec lui du côté de Las Palmas.

Ce dossier finalement acté, le PSG vient d’annoncer la nouvelle. « Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2021, Jesé Rodriguez Ruiz est prêté au Betis Séville

jusqu’au 30 juin 2019. Ce prêt de l’attaquant espagnol au club andalou n’est pas assorti d’une option d’achat. Ces deux dernières saisons, le joueur formé au Real Madrid, âgé de 25 ans, avait été prêté successivement à l’Union Deportiva Las Palmas et à Stoke City. Sous le maillot Rouge et Bleu, l’Espagnol a remporté 1 Coupe de la Ligue (2017) et 1 Trophée des champions (2017). Le Club souhaite à Jesé le meilleur dans les nouveaux challenges qui l’attendent désormais en Espagne ».