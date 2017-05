Le 4 avril dernier, Marca a lancé une bombe en révélant que le Real Madrid était disposé à payer la clause libératoire de 24 millions d’euros de Theo Hernandez. Prêté avec succès au Deportivo Alavés cette saison, le latéral gauche est la propriété de l’Atlético Madrid. En se positionnant clairement sur ce dossier, les Merengues ont ainsi mis un terme à un pacte de non-agression avec les Colchoneros. Selon plusieurs médias ibériques, les pensionnaires de Vicente Calderon songeaient alors à vendre le Français moins cher que sa clause au FC Barcelone, l’un de ses autres prétendants. La bataille ne s’annonçait donc pas gagnée d’avance pour le club entraîné par Florentino Pérez. Mais au final, les Madrilènes l’ont emporté.

Hier, Marca a révélé que Theo Hernandez a passé sa visite médicale pour rejoindre les rangs du Real Madrid. Alors que le jeune homme âgé de 19 ans voulait prendre le temps et annoncer sa décision après la finale de la Coupe du Roi qui oppose Alavés au Barça le 27 mai, tout s’est précipité ces derniers jours. Marca a précisé hier que les dernières déclarations de son agent, faites à Foot Mercato, l’ont poussé à accélérer le processus. « C’est vrai que beaucoup d’équipes le suivent, mais nous n’avons encore rien décidé. Marseille ? Non, il veut rester en Espagne. » Theo portera donc les couleurs de la Casa Blanca l’an prochain. Ce mardi, AS explique les raisons pour lesquelles il a finalement fait pencher la balance du côté du Real Madrid.

Les raisons qui ont poussé Theo à choisir le Real Madrid

Tout d’abord, le média espagnol insiste sur le fait que le défenseur a fait ce choix alors que son entourage et son agent lui ont conseillé de rejoindre les Blaugranas. Son conseiller lui a notamment dit qu’il avait moins de chances de jouer avec les Merengues puisque Marcelo, titulaire au poste de latéral gauche, est dans la forme de sa vie. Au Barça, il aurait eu plus d’opportunités de jouer sachant que Jordi Alba est potentiellement sur le départ et que Lucas Digne n’a pas vraiment réussi à s’imposer. Malgré cela, Theo a opté pour le Real Madrid. AS affirme qu’en plus de son "madridisme", le joueur a été flatté par l’approche d’un club comme le Real Madrid même s’il a porté les couleurs des Colchoneros. L’arrière-gauche a éconduit le Barça mais également des clubs comme Liverpool ou le Bayern Munich afin de rester à Madrid et être plus proche de sa famille et de son frère Lucas, qui joue à l’Atlético Madrid.

Enfin, la publication ibérique indique que l’offre financière du Real Madrid a fait la différence. Pourtant, Barcelone a égalé cette proposition puis en a fait une supérieure. Mais cela n’a pas fait douter le jeune homme de 19 ans. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu lui ont offert 36 millions d’euros bruts sur 5 ans. Dans le détail, les Madrilènes lui donneront 6 millions d’euros nets les deux premières années, 7 millions d’euros en 2019-2020, 8 millions d’euros en 2020-2021 et enfin 9 millions d’euros pour sa dernière année en 2022. La présence de Zinedine Zidane, qui a validé cette piste puisqu’il apprécie l’âge, le potentiel et la marge de progression de Theo Hernandez, a aussi été déterminante. Le technicien tricolore a enfin trouvé la doublure de Marcelo qui manquait tant cette saison puisque Fabio Coentrão était souvent blessé. Avec l’arrivée de Theo, le Real Madrid a d’ores et déjà donné le ton de son mercato d’été !