Partir pour oublier. Oublier que la Coupe du Monde 2018 s’est jouée sans lui et que le public français, tout à sa joie, n’aura pas compris ou pardonné son refus d’être intégré à la liste des réservistes de l’équipe de France. Adrien Rabiot semble avoir pris sa décision concernant son avenir. C’est Mundo Deportivo qui la placarde à sa Une, « Rabiot résiste ». « Le PSG tente de prolonger son joueur, qui refuse ses offres et maintient sa volonté : il veut seulement aller au Barça », peut-on lire.

Âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2019, Adrien Rabiot aurait donc choisi de, quoi qu’il arrive, ne pas prolonger avec le club de la capitale, où il est devenu un titulaire régulier depuis deux saisons principalement. Bien sûr, il a quand même repris l’entraînement, sous la direction de son nouvel entraîneur Thomas Tuchel (qui ne le retiendra pas), et avec certains coéquipiers de l’équipe première, comme Marco Verratti et le nouveau Gianluigi Buffon. Mais rien ne dit qu’il sera toujours parisien à la fin du mois d’août.

Le Barça y va en douceur

Échaudé par ses multiples échecs sur le dossier Verratti, le FC Barcelone ne veut pas brusquer le PSG sur le cas Rabiot. Il faut que le transfert devienne une évidence aux yeux des dirigeants parisiens. Et si le milieu français ne prolonge pas dans les prochaines semaines, alors ce sera le cas et l’offre du Barça ne sera pas accueillie avec dédain. L’offre justement ne sera pas inférieure à 40 M€ selon Mundo Deportivo. La durée actuelle du contrat de Rabiot représente plus que jamais un atout à l’heure des négociations entre les deux clubs.

Le journal espagnol précise également qu’un accord entre le club catalan et Rabiot est très proche, sur les conditions salariales. Le joueur aurait aussi fait savoir qu’il refuserait les avances d’autres clubs intéressés, et notamment de la Juventus Turin. Les bases sont aujourd’hui clairement établies. Reste à savoir si le PSG va de nouveau se montrer inflexible sur le cas Rabiot, auquel le président Nasser Al-Khelaïfi tient beaucoup.