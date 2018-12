Hier, en marge de la conférence de presse de présentation de Jeison Murillo, les journalistes barcelonais présents au Camp Nou souhaitaient bien évidemment connaître l’extase de la nouvelle recrue du Barça, mais ils étaient surtout là pour questionner le directeur sportif blaugrana, Éric Abidal, sur le dossier Adrien Rabiot. En vain. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que la possible venue du milieu français du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées.

En effet, alors que la possibilité d’enrôler un joueur de ce calibre à moindre frais (faible indemnité en janvier ou gratuitement en juin prochain) devrait enchanter plus d’un club, le FC Barcelone semble surtout multiplier les casse-têtes dans ce dossier. Dernièrement, Mundo Deportivo et l’ensemble de la presse pro Barça découvraient les talents de négociatrice de la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot. Une femme d’affaires bien décidée à rentabiliser un maximum le statut de futur jouer libre de son fiston, quitte à agacer un club du standing du Barça.

Le Barça interroge Emery sur Rabiot

De quoi faire hésiter les Culés ? Pas encore. Mais visiblement, les dirigeants catalans prennent toutes leurs précautions avec Rabiot. Car en interne, le profil du Francilien ne fait pas l’unanimité. Alors, avant de signer le chèque, le Barça continue d’enquêter. En ce vendredi 28 décembre, jour des Inocentadas en Espagne (l’équivalent du 1er avril français), on aurait d’ailleurs pu croire à une blague dans les colonnes du journal AS. Mais non, le quotidien espagnol l’affirme : le Barça est allé jusqu’à contacter Unai Emery dans ce dossier !

Le but de la formation catalane est clair : recueillir l’avis de celui qui a entraîné Rabiot durant deux saisons pour savoir si elle faisait ou non fausse route dans ce dossier. Le coach des Gunners aurait ainsi été interrogé sur le quotidien de Rabiot et son comportement au sein d’un vestiaire. Autant de questions auxquelles aurait répondu positivement un Emery qui avait fait de Rabiot un de ses titulaires au Paris Saint-Germain. Mais le Barça ne veut pas se précipiter. Mundo Deportivo affirme d’ailleurs aujourd’hui que les Blaugranas n’auraient pas de place pour Rabiot dans leur effectif en vue d’une arrivée en janvier. Le Français pourrait donc devoir patienter jusqu’en juin.