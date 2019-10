Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani dispute sa septième saison avec les Rouge et Bleu. Sera-t-elle la dernière ? Libre de tout contrat en juin prochain, El Matador n’a toujours pas prolongé et, aujourd’hui, personne ne sait vraiment si l’Uruguayen pense à un départ ou si une volonté commune existe avec le club de la capitale pour prolonger l’aventure. Courtisé l’été dernier par l’Inter Milan, Cavani sait qu’il ne manquera pas de prétendants. Un temps annoncé dans le viseur de l’Inter de Miami, le goleador sud-américain refait parler de lui en Espagne où un retour de flamme de l’Atlético de Madrid a été évoqué. Info ou intox ?

Interrogé hier sur l’avenir de son numéro 9, Thomas Tuchel a fait savoir qu’il comptait sur lui cette saison, mais a clairement laissé planer le doute quant à l’année prochaine. « C’est trop tôt pour parler de prolongation maintenant. Je suis convaincu qu’Edi parle avec les dirigeants. Il sait que c’est son club. Je compte à 100% sur lui pour cette saison. Il a manqué beaucoup de semaines de compétition, la seule chose qui compte pour moi, c’est de le retrouver sur le terrain, fit et en forme. C’est le meilleur buteur de l’histoire du club, c’est un gars très important. Je parle toujours avec lui pour avoir son ressenti sur tout, il est important dans le vestiaire et sur le terrain. » Mais ce vendredi, une déclaration a mis les fans des Colchoneros en alerte.

« Il y a une dynamique, mais ça peut arriver en juin. On verra », a déclaré l’entourage proche du joueur à Mundo Deportivo concernant d’éventuelles négociations avec le club madrilène. S’agit-il des premiers effets d’annonce indiquant que la tendance est à un départ ? Ou bien un petit moyen de mettre la pression au PSG en vue d’une prolongation ? Pour le moment, impossible d’en savoir plus. Mais une chose est sûre : plus on se rapprochera du mois de janvier (mois à partir duquel le joueur sera libre de négocier avec le club de son choix), plus les rumeurs vont s’intensifier.