Gonçalo Guedes (21 ans) ne regrette pas d’avoir choisi de quitter le Paris Saint-Germain sous forme de prêt pour grappiller du temps de jeu au FC Valence. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 25 matches de Liga, l’international lusitanien (7 sélections, 1 réalisation) a vu sa cote grimper en flèche. Pour le plus grand bonheur des résidents de Mestalla qui désirent plus que tout recruter Guedes définitivement. Cependant, le club espagnol ne sait toujours pas sur quel pied danser avec le club de la capitale.

« Nous n’avons pas de nouvelles pour Guedes. Le prêt est jusqu’au 30 juin. À la fin de la saison, nous verrons la position du PSG pour Guedes (...) Guedes a un contrat avec le PSG et aujourd’hui rien n’a été conclu. Nous attendons la fin de la saison pour évaluer ce que nous allons faire avec lui », indiquait en février dernier Mateu Alemany, le directeur général du FC Valence dans les colonnes de Marca. Depuis, les choses n’ont pas vraiment changé, si ce n’est que l’actuel quatrième de Liga est plus que jamais à l’affût.

Selon Super Deporte, l’équipe entraînée par Marcelino, si elle parvient à vendre assez, a toujours l’intention de proposer entre 35 M€ et 40 M€ au PSG pour le transfert de Guedes. Sauf que cette somme ne serait pas payée en une seule fois par le VCF. Non, son but est de convaincre le futur champion de France d’accepter un paiement sur six ans ! Obligé de trouver des liquidités d’ici cet été pour s’éviter tout problème avec l’UEFA et pouvoir avoir les mains libres lors du prochain mercato, le PSG se montrera-t-il sensible ?