Vous avez trouvé le transfert de Neymar au PSG surprenant ? Alors, vous pourriez bien être plus qu’étonnés par la suite. En effet, ce matin, la presse française et anglaise relance un dossier croustillant : le FC Barcelone serait prêt à formuler une offre pour Angel Di Maria ! Le club catalan, qui a lancé une guerre contre le PSG, a des vues depuis longtemps sur l’ailier argentin, ancien du Real Madrid.

Une clause anti-Barça avait été incluse par le Real Madrid lorsqu’il avait été vendu à Manchester United. Elle n’existe plus depuis son passage au PSG en 2015. A plusieurs reprises depuis un an, la presse catalane a évoqué un intérêt pour le gaucher âgé de 29 ans. Le départ de Neymar, qui laisse un grand vite sur le côté gauche de l’attaque blaugrana, et les difficultés rencontrées pour le recrutement de Dembélé et Coutinho pourraient bien constituer le coup d’accélérateur nécessaire dans le dossier Di Maria.

Messi réclame Di Maria

Comme l’explique L’Equipe, c’est Lionel Messi qui pousse auprès de ses dirigeants pour recruter son compatriote, avec lequel il s’entend bien, sur le terrain mais aussi en-dehors. On peut déjà imaginer le désarroi des dirigeants du Barça face à la demande de La Pulga. Comment aborder la question d’un transfert avec leurs homologues du PSG après l’onde de choc Neymar ?

Pour The Sun, le Barça se rapproche concrètement d’Angel Di Maria, considéré comme la première alternative en cas d’échec des dossiers Dembélé et Coutinho. Pour le PSG, un intérêt réel du Barça pourrait être considéré comme une aubaine. Une vente majeure pour financer le transfert de Neymar et ceux espérés (Mbappé, Fabinho) n’est pas à exclure et Di Maria est l’une des valeurs les plus grandes de l’effectif. De plus, on imagine sans mal que le PSG ne fera aucun cadeau au Barça si jamais le club catalan lance une offensive pour Di Maria. Affaire à suivre donc.