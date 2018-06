Ce sera assurément l’un des feuilletons de l’été post-Coupe du monde. Que va faire Neymar la saison prochaine ? À première vue, il devrait rester au Paris Saint-Germain au moins une saison de plus, mais à la scène comme à la ville, l’Auriverde est quelqu’un d’imprévisible et il a pu nous le montrer l’été passé. Si celui qui a fait son grand retour sur les terrains hier contre la Croatie à Anfield était amené à quitter la capitale française, il rejoindrait très probablement celle d’Espagne et le Real Madrid.

Cela fait des semaines, voire des mois que la presse ibérique avance que le joueur ne serait plus heureux à Paris, que son père aurait même demandé à Pini Zahavi, l’agent israélien de Robert Lewandowski, d’essayer de sortir son fils du champion de France et qu’évidemment lui aussi aurait communiqué ses envies d’ailleurs. Aujourd’hui on passe à un nouvel épisode qui se serait déroulé hier lors de la rencontre entre le Brésil et la Croatie à Liverpool.

« On t’attend »

D’après les informations de As, Luka Modric, le milieu de terrain des Merengues, aurait dit texto à Neymar : « on t’attend » en rentrant vers les vestiaires. Le journal explique donc aujourd’hui qu’une sorte de machination serait en route et qu’elle consisterait à faire céder l’international brésilien qui s’apprête à participer au Mondial russe (14 juin-15 juillet) et le pousser à demander son transfert du PSG vers le vainqueur de la Ligue des Champions (2016, 2017, 2018).

Sergio Ramos lui avait déjà ouvert la porte, Marcelo, lui, avait annoncé que son compatriote et ami allait un jour rejoindre la Casa Blanca et c’est sans parler de Florentino Perez qui fait des pieds et des mains depuis des années pour le convaincre. Le seul à ne pas vraiment lui avoir ouvert la porte, c’est CR7 dont l’avenir semble incertain. Enfin, après le départ de Zinedine Zidane, Perez va devoir frapper un grand coup médiatiquement... Reste à savoir comment il réussira son coup.