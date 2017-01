Candidat au départ avant même le coup d’envoi du marché des transferts, Jesé Rodriguez s’attendait probablement à vivre un mercato hivernal serein en étant rapidement prêté par le Paris Saint-Germain. Mais les plans de l’ancien espoir du Real Madrid ont connu certains accrocs, contraignant l’attaquant à devoir prendre son mal en patience en attendant que la formation de la capitale trouve un accord avec un club susceptible de l’accueillir.

Rapidement, une équipe a été identifiée comme le point de chute idéal pour l’homme qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à 2 reprises en l’espace de 14 matches disputés toutes compétitions confondues avec l’actuel troisième au classement du championnat de France de Ligue 1. En effet, Las Palmas s’est positionné d’entrée de jeu pour tenter de récupérer le jeune homme natif de la ville, mais a peiné à boucler l’opération tandis que, comme l’affirmait ce jeudi L’Équipe, Middlesbrough s’est immiscé dans le dossier.

Las Palmas confiant pour Jesé

Mieux, le quotidien assurait que l’agent de Jesé négociait avec le club anglais et que, sauf revirement, l’opération de cession allait se conclure. Mais, du côté de Las Palmas, le son de cloche est bien différent, et le club des Canaries est persuadé de pouvoir accueillir sous peu l’attaquant : « Nous sommes plus optimistes que jamais. Nous n’avons jamais été aussi proches de le recruter qu’en ce moment », a ainsi lancé le président du club onzième au classement de la Liga, Miguel Ángel Ramírez, durant l’émission El Larguero sur la Cadena SER, avant de poursuivre.

Ramírez, en El Larguero : "Nunca hemos estado tan cerca de Jesé" https://t.co/aR2SLnp67g pic.twitter.com/BITPyWeP4g — El Larguero (@ellarguero) 27 janvier 2017

« Il est vrai que l’UD Las Palmas ne peut rivaliser économiquement avec les autres clubs intéressés, mais la volonté de Jesé est de venir ici. Nous avons accéléré ces derniers jours, nous mettons tout en œuvre pour que tout colle entre le joueur, le PSG, et Las Palmas. Nous espérons qu’il puisse jouer dans l’équipe pour laquelle il veut jouer dans les prochains mois. Son agent, Ginés Carvajal, qui fait un travail formidable, va réussir à le faire venir chez nous », conclut le dirigeant, optimiste. Il n’y a plus qu’à !