Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les principales rumeurs mercato concernant le Paris Saint-Germain, dans le sens des arrivées, ont pour objet Matthijs de Ligt ou Allan. Mais depuis le début du mois, alors que son nom était surtout cité du coté de Madrid, Pablo Sarabia (27 ans) s’est invité dans la grande saga du mercato parisien. Et visiblement, les Rouge-et-Bleu seraient bien partis pour ficeler l’affaire. Au grand dam du Séville FC.

Installé en Andalousie depuis trois ans maintenant, Sarabia a su s’imposer au sein du club de Nervion (16 buts, 14 passes décisives). Considéré à la base comme un ailier, l’ancien pensionnaire de Getafe s’est distingué à Séville depuis son repositionnement dans le coeur du jeu. Des performances qui ont convaincu le Real Madrid de tenter le rapatriement de son ancien protégé (Sarabia a évolué avec la Castilla entre 2009 et 2011) et donc le PSG. Un intérêt croissant également dû en grande partie au montant de la clause libératoire du joueur : 18 M€.

Séville aurait déjà trouvé le remplaçant de Sarabia

Une somme dérisoire au vu des finances merengues et franciliennes. D’ailleurs, la presse locale affirmait récemment que cette piste était plus que sérieuse pour le PSG. Mieux, les champions de France en titre auraient accepté les exigences salariales du joueur, à savoir un salaire annuel de 5 M€. Et ce week-end, RMC Sport ajoutait de son côté que l’intéressé souhaitait désormais rallier la porte d’Auteuil. Une tendance plus que jamais confirmée ce lundi par différents médias espagnols.

Mundo Deportivo annonce que Séville a rendu les armes dans ce dossier, malgré les efforts de Monchi pour obtenir la prolongation d’un élément dont le bail expire en juin 2020. Le quotidien assure même que le PSG va bien payer les 18 M€ de la clause. Pour l’anecdote, MD n’a pas oublié de souligner que le nouveau directeur sportif du PSG, Leonardo, suit Sarabia sur Instagram. Un signe supplémentaire en vue d’une arrivée en France ? Marca indique pour sa part que Séville aurait déjà préparé le départ de son joueur. Le club andalou serait en effet sur le point de conclure l’arrivée de Jordan (Eibar) en échange de 12 M€.

